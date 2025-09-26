Artikeln i korthet En äldre kvinna fördes till sjukhus med bruten höft. Det har lett till att två undersköterskor har stängts av och en polisanmälan har upprättats.

Det har uppdagats flera brister på boendet. Personal har hittat vårdtagare liggandes på golvet och en kvinna som lämnades för länge i solen utan larm dog några veckor senare.

Socialchefen Malin Norrman ser allvarligt på bristerna utifrån att det har fått förödande konsekvenser. Nu har kommunen tillsatt fler kontroller. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

I slutet av augusti fördes en äldre kvinna till sjukhus från ett äldreboende i Uddevalla med en bruten höft. Kvinnan ska ha sagt till de som jobbade då att annan personal varit hårdhänt kvällen innan. Kommunen har anmält sig själva genom en så kallad lex Sarah-anmälan som Arbetet tagit del av. Händelsen har också polisanmälts som grovt vållande till kroppsskada.

Nu har två undersköterskor stängts av från jobbet och en utredning pågår om de har orsakat skadorna. Enligt Bohusläningen ska en av de avstängda undersköterskorna vara dömd för brott.

Det handlar om att hen har utnyttjad sin förtroendeställning gentemot en demenssjuk person genom att föra över stora summor pengar till sig själv.

Lämnades i solen utan larm

Men det är inte den enda allvarliga incidenten som har inträffat och nu utreds.

I somras lämnades en kvinna ute i solen utan sitt larm, berättar Uddevallas socialchef Malin Norrman för Arbetet. Kvinnan blev sittandes för länge vilket påverkade hennes hälsotillstånd. Några veckor senare avled hon.

– Om det har ett samband vet vi inte just nu, men det är en allvarlig situation, säger Malin Norrman.

Hittas i urinblöt säng

Den senaste månaden har varit omvälvande för kommunen. Efter misstankar om systematiska brister har en hel arbetsgrupp inom hemtjänsten stängts av – och en polisanmälan har upprättats efter misstankar om bland annat narkotika och hot.

Nu har det dessutom framkommit brister på det kommunala äldreboendet vilket också avslöjas genom den senaste månadens avvikelserapportering:

Fem rapporter handlar om att personal har hittat vårdtagare liggandes på golvet.

En rapport handlar om att kvällspersonal går in till en vårdtagare som hittas fullt påklädd i sängen. Inkontinensskyddet hade inte bytts ut. ”Vårdtagaren hade inte kunnat somna för att det kändes obehagligt”, står det i avvikelserapporten.

Ett annat exempel är att dagpersonal en morgon upptäcker att urin har läckt ut i hela sängen. Vårdtagaren är frusen och säger att personal hade tagit bort larmet.

Även otrevlig stämning mellan dag- och kvällspersonalen har inrapporterats, och flera rapporter handlar om felaktig läkemedelshantering.

Avvikelserapporter och lex Sarah Medarbetare ska skriva avvikelserapporter när någonting har hänt som avviker från den planering som finns. Det kan handla om fallolyckor, fel i läkemedelshantering, eller en utebliven insats. Syftet är att identifiera brister eller risker som finns i rutinerna, och för att kunna förebygga att det händer igen. Rapporterna ska lämnas in till närmaste chef. Lex Sarah handlar om att personal inom bland annat äldreomsorgen och LSS har en skyldighet att rapportera in missförhållanden. Det kan handla om övergrepp, allvarliga brister eller att någon inte får den hjälp de har rätt till. Efter att det har rapporterats ska det så snabbt som möjligt utredas. Om det bedöms som ett allvarligt missförhållande ska det anmälas vidare till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Läs mer

”En verksamhet som inte mår bra”

Socialchefen Malin Norrman vill inte vara för specifik kring hur bristerna har kunnat uppstå på avdelningen. Men hon nämner riskfaktorer som hög omsättning bland chefer som är frånvarande och inte jobbar aktivt med det gemensamma ansvaret.

Det kan skapa subkulturer och informella ledare som inte är förankrade i verksamheten. Att man kan tappa kompetens om medarbetare slutar, säger hon.

– Sådana saker leder ofta till att det blir kvalitetsbrister, men också att det blir brister i arbetsmiljön. Det blir en verksamhet som inte mår bra.

Nu pågår ett arbete för att förbättra situationen, berättar Malin Norrman. Bland annat har en specialistsjuksköterska tillsatts, kompetens bland medarbetare kartläggs och utbildningssatsningar ska genomföras.

Räknar med fler brister

Hon känner inte till om det finns fler enheter med allvarliga brister, men tror att fler brister lär uppdagas.

– Nu finns det ett fokus i och med allt som kommit fram. Det skapar viss oro och överrapportering kan vi redan se. Jag är inte orolig för bristerna som kommer fram – jag vill att de ska komma fram, säger hon.

Hur ser du på att du inte fått kunskap om de här bristerna tidigare?

– Jag ser allvarligt på det utifrån att det har fått förödande konsekvenser. Jag har jobbat jättemycket med stöd och utbildning tidigare. Det jag har tillsatt nu är mer kontroll, som jag nu ser som en nödvändig väg att gå nu, säger Malin Norrman.

”Mår dåligt och har olika bilder”

Frågan om belastningsutdrag har varit på tapeten tidigare. I dag har kommunerna ingen rätt att kräva registerkontroll vi anställning inom LSS och äldreomsorgen. Men regeringen vill att det ska bli möjligt och förslaget ska behandlas i riksdagen.

Tror du att det hade kunnat se annorlunda ut på äldreboendet och inom natthemtjänsten om ni hade haft den möjligheten?

– Jag vill inte uttala mig om detaljer här. Men jag tror att det hade kunnat se annorlunda ut. Det tror jag, säger socialchefen Malin Norrman.

Agneta Karlsson på Kommunal berättar att fackförbundet har kontakt med de avstängda undersköterskorna, men kan inte säga mycket på grund av tystnadsplikt.

– Det jag kan säga att de mår dåligt och de har två väldigt olika bilder av vad som har hänt.

Det är “förjäkligt” vad som har hänt inom kommunen den senaste tiden, säger Agneta Karlsson:

– Men samtidigt är det bra att det lyfts. Att det händer saker. Det är nödvändigt, vi hoppas på att allt kommer att leda till något bra i slutändan.