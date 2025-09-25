Artikeln i korthet Antalet kommuner i Sverige som erbjuder barnomsorg utanför kontorstid har halverats de senaste fem åren, och endast 155 av 290 kommuner erbjuder tjänsten, varav bara 70 har öppet dygnet runt.

Utbildningspolitikern Åsa Westlund påpekar att den minskade tillgången till barnomsorg kan påverka arbetsmöjligheterna för föräldrar och i förlängningen kosta samhället mer.

Det finns inga lagkrav på att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid, och statsbidraget har stått still sedan 2018, vilket bidrar till kommunernas svårigheter att erbjuda denna service. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Antalet kommuner som har barnomsorg utanför kontorstid har minskat drastiskt de senaste fem åren. I dag är det bara 155 av Sveriges 290 kommuner som erbjuder tjänsten. Men Kommunalarbetarens granskning visar att bara 70 av dem har öppet dygnet runt, inklusive storhelger, och bara 110 kommuner har öppet nattetid.

Åsa Westlund, Socialdemokraternas talesperson inom utbildningspolitik, är förvånad över resultatet.

– Det här behöver vi titta på, för det betyder antagligen att ännu färre personer får den hjälp och det stöd som de behöver för att kunna arbeta.

Hon menar att det kan bli dyrt för samhället i slutändan.

– Det kostar också om man inte kan jobba. Vi vet ju att det är jätteviktigt att ha en egen inkomst och försörja sig själv. Både för det psykiska måendet, den ekonomiska friheten och för självförtroendet.

Finns inga lagkrav

I dag finns det inget lagkrav på att kommuner ska erbjuda omsorg för barn på obekväm arbetstid, det står däremot i skollagen att kommunerna ska sträva efter att erbjuda det när behovet finns. Trots det har varken Skolverket eller Skolinspektionen en samlad bild över hur öppettiderna och behoven ser ut i landet. Åsa Westlund menar att det är något som behöver utredas.

– Jag har inte varit uppmärksam på det här att statistiken är så pass dålig. Det är definitivt något som vi borde titta på.

Kommunernas dåliga ekonomi är en av orsakerna till att omsorg på obekväm arbetstid dras in, enligt granskningen. Trots det har statsbidraget legat på samma nivå sedan 2018. Åsa Westlund menar att det borde höjas.

Mohamsson vill inte kommentera

– Statsbidraget har också urholkats av inflationen. Att öka det är en snabb åtgärd som kan göra stor skillnad.

Regeringens ansvariga minister för frågan är sedan i våras utbildningsminister Simona Mohamsson L. Hon har inte velat kommentera frågan. Företrädaren Lotta Edholm (L) betonade tidigare i en skriftlig kommentar att kommunerna inte kan bortse från att de ska sträva efter att ge omsorg när behov finns.

Fotnot: Åsa Westlund, var talesperson för utbildningsfrågor när artikeln skrevs.