Artikeln i korthet 5 av 16 målare testade positivt för droger under ett oannonserat drogtest på Älvsborgsbron i Göteborg.

Byggbranschen sticker ut gällande droganvändning, visar flera studier och undersökningar.

Trafikverkets projektledare uttrycker en frustration över begränsade möjligheter till att kunna kontrollera om krav efterföljs.

– Du vill prata om ”knarkskandalen”?

Det säger Trafikverkets projektledare Thomas Lundgren – som refererar till Göteborgs-Postens rubriksättning – när Arbetets reporter får tag på honom över telefon.

Det här är bakgrunden:

Den över 50 år gamla mintgröna Älvsborgsbron som förbinder Hisingen med centrala Göteborg håller på att rustas upp.

Skarvar har bytts ut, förstärkningar har svetsats – och ommålningen har inletts.

När 16 målare kom till bron för att jobba i början av september behövde de göra ett oannonserat drogtest. Fem av dem testade positivt för narkotika och en hade alkohol i blodet.

– Det är helt absurt. Om man räknar dåligt är det ju nästan hälften som testade positivt. Jag har jobbat med flera projekt men aldrig hört talas om någonting som är så illa, säger Thomas Lundgren, som leder underhållsarbetet med bron.

Togs omedelbart ur tjänst

Trafikverket är byggherre. Målarna var där i uppdrag av ett målarföretag som i sin tur har ett avtal med en underentreprenör.

Nolltolerans mot alkohol och droger är man överens om på alla nivåer, och de som jobbar för målarföretaget har informerats om att det genomförs slumpmässiga tester, meddelar vd:n över mejl.

En av målarna som testade positivt var anställd av företaget, medan de andra var anställda av underentreprenören, enligt vd:n.

”Alla som testat positivt har omedelbart tagits ur tjänst och hanteras nu som personalärenden av respektive arbetsgivare. Behovet av åtgärder bedöms sedan från fall till fall”, skriver vd:n vidare.

Byggbranschen sticker ut

Händelsen är inte helt oväntad med tanke på studier och undersökningar som har gjorts.

Maskinuthyrningsföretaget Ramirent har nyligen gjort en undersökning bland 500 personer inom byggbranschen, och var fjärde uppger att droger och missbruk förekommer på arbetsplatsen.

Och när Karolinska universitetslaboratoriet och företaget Avonova studerade närmare 24 000 drogtester på svenska arbetsplatser blev det tydligt att byggbranschen stack ut i antal positiva testsvar, rapporterade Byggnadsarbetaren i våras.

Fredrik Sparring företagsläkare på Avonova, säger till tidningen att det stora antalet underentreprenörer kan vara en förklaring till resultatet. Att en sämre helhetskoll på personalen på ett bygge gör det svårare att upptäcka påverkade anställda.

Han betonar att byggnadsbranschen har en hög representation av arbetsrelaterade olyckor, och att användning av narkotika är en tydlig riskfaktor.

Så fungerar underentreprenörsled Underentreprenörsled handlar om hur många nivåer av underentreprenörer det finns i projekt. Ofta förkommer underentreprenörsled inom byggbranschen. En beställare är byggherre och kan anlita ett företag som huvudentreprenör. Därifrån startar underentreprenörsleden. Underentreprenören som anlitats av huvudentreprenören kan anlita en underentreprenör som i sin tur anlitar en underentreprenör, och så vidare. I en utredning som regeringen nyligen låtit göra konstateras att antalet underentreprenörer i entreprenadkedjor i byggprojekt kan utgöra en risk för arbetslivskriminalitet. Fackförbundet Byggnads vill att det ska finnas ett generellt tak på två underentreprenörsled inom offentlig upphandling. Nyligen beslutade Region Uppsala att införa ett sådant tak. Läs mer

Johan Torstensson Aas, arbetsmiljöansvarig på Byggnads, säger till Byggnadsarbetaren att en annan förklaring till droganvändningen kan bero på att många arbetstagare kommer från andra länder.

– I stora delar av Europa har man en annan syn på framför allt cannabis. Många vet inte att testerna kan identifiera rester av droger flera veckor efter intaget, säger han.

Inte märkbart påverkade

Företagets vd vill inte säga vilken drog som medarbetarna testade positivt för, av integritetsskäl. Han betonar att de inte har varit märkbart påverkade under arbetstid.

Enligt projektledaren Thomas Lundgren kommer både företaget som målarbolaget anlitat och dess anställda från utlandet.

– Det är bra att de har blivit avstängda från projektet. Det får aldrig bli accepterat att man kan vara drogpåverkad på en arbetsplats under Trafikverket. Man kan lätt skada sig själv eller orsaka en olycka, säger han.

I en intervju med Arbetet från tidigare i år betonade Byggnads arbetsmiljöansvarige Johan Torstensson Aas vikten av att beställare borde säkerställa att underentreprenörerna tar sitt arbetsgivaransvar när de upphandlar. Att man utreder orsak, ger möjlighet till bättring och om nödvändigt, rehabilitering.

– Vi ska självklart inte acceptera att någon är påverkad på arbetsplatsen, men vi måste också se till att man tar ansvar för konsekvenserna av de här testerna. Det upplever jag inte alltid görs fullt ut, sa han då.

Thomas Lundgren berättar att Trafikverket som myndighet är begränsad i vilka krav de kan ställa på grund av likabehandlingsprincipen i lagen om offentlig upphandling.

– Vi kan inte ställa krav på vård och rehabilitering eftersom det är ett arbetsgivaransvar. Vi kan bara säga att det ska göras. Men vi har ingen möjlighet att kontrollera och följa upp det.

Lagen om offentlig upphandling Grundprinciper Upphandling ska alltid följa fem principer: Icke-diskriminering

Likabehandling

Proportionalitet

Öppenhet

Ömsesidigt erkännande Dessa innebär att upphandlande organisationer måste vara objektiva och neutrala samt att processen ska präglas av öppenhet och proportionalitet. Anbud Leverantörer lämnar in anbud som beskriver hur de uppfyller kraven i upphandlingsdokumenten.

Tilldelning Kontraktet ges till det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån någon av tre grunder: Pris

Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet

Kostnad Källa: Upphandlingsmyndigheten Läs mer

Enligt honom är det inte uteslutet att de avstängda målarna kan komma tillbaka och jobba på bron – så länge de har genomgått rehabilitering och inte längre är drogpåverkade.

Frustrerad över begränsningar

Han uttrycker en frustration över de begränsningar han har och förespråkar en lagändring för att det ska bli lättare för myndigheten att kontrollera företagen de anlitar.

Han berättar att han har regelbundna avstämningar med entreprenörerna. Då brukar han till exempel fråga om listan på antal underentreprenörerna som företaget har gett till Trafikverket stämmer.

– Och de säger ju alltid att det stämmer. Det är den enda kontroll vi kan göra i dag och gör i dag.

Han uttrycker också frustration över att företag som fuskar har en ekonomisk fördel mot företag som inte fuskar – i och med att de kan pressa priserna och pris ofta är avgörande i upphandlingar.

– Det innebär att de seriösa aktörerna riskerar att inte få ett projekt i en upphandling på grund av att de inte fuskar. Det kallar jag inte för likabehandling, säger Thomas Lundgren.