48-årige Jonas Klarén är civilingenjör från Chalmers i Göteborg och kommer närmast från en roll som vd och koncernchef för GARO Group.

Tidigare har han bland annat varit vd på Infratek Sverige.

Jonas Klarén efterträder Fredrik Allthin, som i mars 2025 utsågs till EVP och chef för Division Sverige där de fyra affärsområdena Assemblin El, Assemblin VS, Assemblin Ventilation och Caverion Sverige ingår.

Jonas Klarén kommer att utgå från Assemblins kontor i Göteborg.

Allt enligt ett pressmeddelande från Assemblin.