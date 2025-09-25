Nu har Handelsnytts reporter Anna Hjorth chans att kamma hem priset Årets journalist.

Priset delas ut av Sveriges tidskrifter, och ska gå till en journalist som utmärkt sig genom högkvalitativt och nyskapande journalistiskt arbete.

Hur känns det?

– Jag är jätteglad, det känns hedrande. Jag blir också glad över att vår journalistik uppmärksammas, säger Anna Hjorth. Den här nomineringen är inte bara till mig, den är till hela Handelsnytt och vår arbetslivsjournalistik. Jag brinner för de här människorna vi skriver om.

Givit röst åt människor som jobbar

Genom året har Anna givit röst åt människor som jobbar i butiker, på lager och inom folkrörelsen.

Som Javiera Spicto, som vågade berätta om missförhållanden på Zara och lagerarbetaren Jackie Edetjärn som kom ut som trans efter 50 år i fel kropp.

Anna har träffat en grupp medarbetare på ABF Umeå som tvingades sluta utan att ens bli avtackade, och Thori Laestander, Arvidsjaur, som efter över 40 år på Coop såg sin arbetsplats brinna ner till grunden.

– De Anna träffar är ofta ovana vid media och rädda för att sticka ut. De drar sig för att berätta om missförhållanden, usla chefer och andra arbetsmiljöproblem. Men med sin erfarenhet och sitt sätt skapar Anna förtroenden och får dem hon intervjuar att öppna sig. Hennes journalistik bidrar till ökad synlighet för människor som annars inte kommer till tals i debatten, och Anna vore en värdig vinnare, säger Handelsnytts chefredaktör Helena Rönnberg.

Motivering: ”Orädd och konsekvent”

I motiveringen till nomineringen skriver juryn: ”Anna Hjorth nomineras för en konsekvent, orädd och stilistiskt högtstående journalistik som kompromisslöst utforskar det vardagliga arbetets baksidor och orättvisor, men som också släpper in ljuset, hoppet och det goda exemplet.”

Förutom Anna Hjorth är även Pontus Ohlin (Dagens Arbete), Emma Bouvin (DN Lördag) och Elina Lundberg (Ämnesläraren) nominerade.

Nominerade för reels

Prisutdelningen sker på Tidsskriftsgalan den 22 oktober. Handelsnytt är även nominerade för bästa video för sina reels.

Även Kommunalarbetaren och Fastighetsfolkets granskning av städbolaget Kleni kan vinna pris i kategorin bästa granskning.