Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av artikeln!

Miljövärdarnas skarpa insatser har nyligen lett till hårdare tag.

Vid en incident i Jakobsgårdarna kunde Tunabyggen och Borlänge Energi för första gången polisanmäla en dumpning, sedan en av miljövärdarna tagit förövarna på bar gärning efter ett tips från en hyresgäst.

Det dumpade avfallet rörde sig i det fallet om kemikalier.

Fredrik Gedin som är miljö- och avfallsstrateg på Tunabyggen, berättar i Dala-Demokraten att dumpning från företag och villaägare ökat markant vid hyreshusens miljöhus.

Det skapar problem för bostadsbolaget och drabbar indirekt hyresgästerna.

Allt från bildäck till butikskylar

Arbetsbördan är omfattande; miljövärdarna tvingas hantera allt från bildäck och elektronikskrot till stora butikskylar, bilmotorer och till och med farligt avfall som kemikalier.

Dumpningsproblemen är som värst vid månadsskiften.

När avfallet kommer från företag är det ofta tydligt; det kan handla om stora byttor med oljor och såser, inredning eller stora kylar.

Företagare dumpar olovligt för att undkomma avgifter.

– För villaägare så handlar det om lathet. Och för företagare så handlar det om lathet i kombination med kostnaden att slänga. Man vill undkomma avgifter helt enkelt, säger Fredrik Gedin till Dala-Demokraten.

Kostsam städning

Den olagliga dumpningen är inte begränsad till Borlänge utan är lika stor i Rättvik och Falun.

De ekonomiska konsekvenserna av dumpningen är betydande.

Enbart Borlänge Energi spenderar årligen cirka 700 000 kronor på städning av det olovligt dumpade avfallet.

Nu meddelar Tunabyggen och Borlänge Energi att de kommer att polisanmäla alla framtida olovliga dumpningar och ser över möjligheten att införa kameraövervakning som ett sätt att stävja problemet.