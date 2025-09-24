Kriminalvården om att skicka fångar till Estland: ”Det finns utmaningar”

Artikeln i korthet Regeringen planerar att skicka upp till 600 fångar till Estland inom ett år och jobbar med nödvändiga lagstiftningsändringar för att möjliggöra detta.

Det finns juridiska och praktiska utmaningar, inklusive att säkerställa rättssäkerhet för de intagna och logistik kring förvaring av deras ägodelar.

Projektet kan avlasta den svenska kriminalvården, men kommer inte att lösa platssituationen, även om det innebär ett betydande tillskott.

Regeringen vill skicka fångar till Estland redan om ett år. Är det möjligt?

– Ja, det tänker jag att det är. Vi kommer att arbeta mot den tidshorisonten som vår uppdragsgivare anger, målsättningen är att vi ska klara det. Vi kommer att behöva förbereda oss samtidigt som man jobbar med lagstiftningsändringar.

Ser ni några utmaningar?

– Det finns utmaningar, det går inte att blunda för. En hel del rättsliga utmaningar har man försökt att komma till rätta med i avtalsförhandlingarna. I det ingår att det ska vara en rättssäker process för de intagna som blir placerade i ett annat land. Sedan kommer det att finns en hel del praktiska utmaningar, som var vi ska förvara intagnas ägodelar och sådana saker.

”Kommer köra flera klienter samtidigt”

Upp till 600 intagna ska transporteras till Estland. Klarar ni det?

– Vi kör ju jättemycket transporter till hela världen med klienter, även åt Migrationsverket och Polisen. Men det blir en logistisk fråga hur det här ska skötas. Det blir vår uppgift i förberedelsearbetet att titta på hur man kan göra det här på ett effektivt sätt. Jag gissar att vi kommer att köra flera klienter samtidigt.

Har ni tillräckligt med personal för att sköta transporterna?

– Det törs jag inte svara på. Det är något som kommer att ingå att titta på i det här projektet.

Hur mycket kommer platserna i Estland att avlasta svensk kriminalvård?

– Det kommer inte att lösa hela kriminalvårdens platssituation, men det är ändå ett betydande tillskott.