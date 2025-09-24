Kan min arbetsgivare flytta på mig bara så där?

❔ Läsarfråga:

Fråga: Jag är sjukskriven på grund av stress. Nu har jag kallats till möte med chefen, HR och facket för att prata om eventuell förflyttning efter min sjukskrivning.

Det här gör mig ännu mer stressad. Jag vill inte bli förflyttad. Kan jag tvingas gå med på det ändå?

💡 Anne svarar:

Arbetsgivare har rätt att organisera arbetet på det sätt de själva önskar. Genom lagstiftning har arbetsgivare också givits en långtgående rätt att omplacera arbetstagare.

Det finns vissa undantag från detta, till exempel om omplaceringen sker i bestraffande eller diskriminerande syfte.

Men utgångspunkten är alltså att det inte finns något generellt skydd mot att bli förflyttad.

Har dock ett rehabiliteringsansvar

Till denna rätt att förflytta arbetstagare kommer också att arbetsgivare, i samband med arbetstagares sjukskrivning, har ett rehabiliteringsansvar. Arbetsgivare är alltså skyldiga att aktivt medverka till att en sjukskriven arbetstagare ska kunna komma åter i arbete.

Ansvaret innebär bland annat att arbetsgivaren löpande ska ha kontakt med arbetstagaren. Ett led i rehabiliteringen är ofta arbetsträning. Den kan vara såväl i de tidigare arbetsuppgifterna eller (tillfälligt eller permanent) i nya arbetsuppgifter.

Det kan vara bra att prata med din fackliga representant innan mötet och berätta hur du känner. Att ni tillsammans resonerat kring vilka möjligheter att återkomma till arbetet som du ser framför dig innan ni träffar arbetsgivaren kan bli ett stöd för dig.