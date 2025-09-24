I april i år meddelades det att dåvarande vd:n för Installatörsföretagen, Saira Alladin, fick lämna sin plats som vd.

Detta efter bara några månader på posten. Den som då tog över som tillförordnad vd var dåvarande ordförande för organisationen: Johnny Petré.

Nu meddelar Installatörsföretagen att Petré tar över som ordinarie vd.

Samtidigt som Johnny Petré tillträder sin roll som permanent vd lämnar han sitt uppdrag som ordförande. Ny ordförande blir tidigare vice ordförande Lars Täuber, divisionschef på Bravida.