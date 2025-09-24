Forskare varnar för fängelseplatser utomlands: ”Fotboja är billigare”

Artikeln i korthet Sverige planerar att skicka fångar till Estland för att avlasta den svenska kriminalvården, och Danmark överväger att göra detsamma med uppemot 300 intagna till Kosovo.

Tidigare försök med att hyra fängelseplatser utomlands har kritiserats av internationella organ.

Att hyra fängelseplatser anses vara en dyr och komplex lösning, och forskare föreslår att fler borde dömas till elektronisk fotboja istället för att skicka fångar utomlands. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Nästa år kan Sverige skicka fångar till Estland för att avlasta den svenska kriminalvården. Vi är inte ensamma. Danmark planerar att skicka uppemot 300 intagna till Kosovo året därpå. Storbritannien, Nederländerna och Frankrike har diskuterat alternativet. Ser vi en ny trend?

– Ja, det ser ut som det. Det kan vara en väldigt snabb lösning på problem med trångbodda fängelser och personalbrist, säger Linda Kjær Minke, forskare på Syddansk universitet i Danmark.

Linda Kjaer Minke, forskare.

Flyttade fångar utomlands

Hon har studerat tidigare försök av att hyra fängelseplatser utomlands. Mellan 2010 och 2016 hyrde Belgien fängelseplatser av Nederländerna. Norge gjorde detsamma 2015 och tre år framåt, när Norges anstalter var fulla och många fick vänta på att avtjäna sitt fängelsestraff.

Precis som det är tänkt i Sveriges och Danmarks fall, togs fångarna om hand av utländska kriminalvårdare.

Tvingades till flytt

Men det var inte problemfritt, förklarar Linda Kjær Minke. Tanken var att fångarna skulle godkänna en flytt, men många fick i slutändan tvingas. Det kritiserades bland annat av Europarådets kommitté mot tortyr och omänsklig behandling. Det var även oklart vilket land som hade ansvaret om det begicks brott på fängelset eller om något skedde under vårdbesök utanför murarna.

Norges motsvarighet till Riksdagens ombudsmän (JO) riktade också stark kritik mot att utländska myndigheter skulle utreda fall av övervåld från fängelsepersonalen.

– De menade att Norge inte kunde skydda fångarna tillräckligt, så de föreslog att man skulle avbryta överenskommelsen, säger Linda Kjær Minke.

Fortsatt fulla fängelser

Kom Norge och Belgien till rätta med sina trångbodda anstalter och långa köer till fängelser? Ja, till viss del, förklarar hon. Men i Belgiens fall började fängelserna bli fullbelagda igen kort efter att de avslutat hyravtalet.

– Det var en väldigt kort tid som trångboddheten försvann helt, säger Linda Kjær Minke.

Fördelarna var annars för Nederländerna som tog emot fångarna. Eftersom de hade många tomma celler kunde de behålla fängelsepersonal genom att ta in utländska interner.

Varnar för dyr lösning

Annars ser Linda Kjær Minke fängelseplatser utomlands som en dyr och komplex process. Även om Sverige och Danmark betalar en fast kostnad för hyra av fängelseplatser tillkommer kostnader för exempelvis förarbete och transporter, och det är svårt att överblicka vad notan till slut blir.

Linda Kjær Minke anser att det vore effektivare om fler döms till elektronisk fotboja i stället för fängelsestraff, än att skicka fångar utomlands.

– Det är billigare. Forskning visar även att folk inte heller rehabiliteras lika bra när de får avtjäna straffet på fängelse, jämfört med elektronisk fotboja, säger hon.

Flyttade utländska medborgare

Men det finns andra skäl till att hyra fängelseplatser utomlands, menar hon. Politiker vill visa att de är tuffa mot brott. I Danmarks fall ska endast utländska medborgare skickas till fängelse i Kosovo och därefter utvisas.

Så var även Sverigedemokraternas ursprungliga förslag för några år sedan. Nu har Tidöpartierna inte pekat ut utländska medborgare som målgrupp för det estniska fängelset.

– Det hade inte heller Belgien. Men sedan visade det sig att det var väldigt många med utländsk bakgrund som skickades till fängelse utomlands, säger Linda Kjær Minke.