Artikeln i korthet Coops lager i Västerås och Bro stängs ner när ett nytt automatiserat lager i Eskilstuna öppnas.

Alla anställda som ville söka de nya tjänsterna i Eskilstuna var tvugna att gå igenom ett logik- och personlighetstest.

Klubbordförande Robert Norberg är skeptisk till testa personer som jobbat länge, men ser en poäng med att använda sig av vissa test vid nyanställningar. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Coops två lager i Västerås och Bro, utanför Stockholm, skulle läggas ner och ett nytt automatiserat robotlager tas i bruk i Eskilstuna.

Alla anställda kunde söka de nya tjänsterna, men de var i så fall tvungna att gå igenom ett logik- och personlighetstest.

Robert Norberg, klubbordförande på Coops lager i Eskilstuna, har jobbat för Coop sedan 1999.

– Det kändes skitlöjligt. Vill de veta vem jag är kan de fråga min chef eller mina arbetskamrater sedan mer än 20 år tillbaka.

Robert Norberg är skeptisk till att testa personer som jobbat i tiotals år men ser en poäng med att använda sig av vissa test vid nyanställningar.

Hans personlig åsikt är att testerna alldeles för lätt kan användas för att sålla ut folk utan att behöva motivera det mer än att ”du utifrån testresultatet inte passar in i den profil vi söker”.

”Kändes lätt att fejka sig förbi”

Det första testet var ett IQ- eller logiktest, där de sökande ett 20-tal gånger skulle titta på fyra olika figurer och avgöra vilken figur som skulle komma efter.

Personlighetstestet gick ut på att snabbt besvara ett 100-tal frågor, bland annat hur man skulle reagera vid olika scenarier.

– Personligen kände jag att om man läste igenom frågorna ordentligt så skulle det gå att framstå som vad som helst. Det kändes lätt att fejka sig förbi. Nu har jag hört att de kommer ta bort det testet.

AI-screening av jobbansökningar

I stället kommer det att införas en AI-funktion för att screena den stora mängd jobbansökningar lagret får.

Det kan vara svårt att hålla fokus för rekryterare när man läser 500 liknande profiler. Att då AI-screena jobbansökningar efter vissa viktiga kärnfrågor, som om personen har jobbat med automation tidigare, har truckkort och körkort, gör att man snabbare får fram ett antal personer att intervjua i nästa steg.

– Vår utgångspunkt i facket är alltid från medarbetarnas håll. Är det kränkande på något vis? Och i nästa steg, har vi som jobbar här nytta av det här? Vi vill ju ha medarbetare som funkar och har rätt förutsättningar för att klara jobbet.

Ser både för- och nackdelar

Robert Norberg tror att tester och AI-teknik inom rekrytering bara är i sin linda och han ser både för och nackdelar med det.

– Vi är ju fortfarande och klämmer och känner på det. Vad som är rätt och fel. Det beror på hur man väljer att utnyttja det.

Hur kände du själv när du fick göra testerna?

– Jag var skitnöjd med logiktestet! Jag fick en 7:a av 10, och medel låg på 4-5. Men personlighetstestet tittade jag faktiskt inte ens på.

HR-chefen: Testerna var inte en utslagsfaktor

Joakim Sjöström, HR-chef på lagret i Eskilstuna, säger att anledningen till att de använde personlighets och logiktester var att rekryteringsprocessen skulle vara objektiv och rättvis.

För att göra det än mer objektivt användes ett externt rekryteringsbolag som gjorde de första stegen i processen.

– Tester tillsammans med strukturerade intervjufrågor och referenstagning ger ett mer faktabaserat beslutsunderlag och baseras inte på subjektiva bedömningar, skriver han i ett mejl.



Komplext arbete kräver problemlösningsförmåga

Personlighetstesterna användes för att förstå hur en kandidat skulle passa in i teamet och kulturen.

– Logiska tester mäter problemlösningsförmåga – en av de starkaste indikatorerna på framtida prestation. Arbetsmiljön och komplexiteten i arbetet skiljer sig åt från hur vi arbetade på de tidigare lagren. En medarbetare som presterat bra utifrån tidigare förutsättningar kommer inte per automatik klara de krav som ställs i Eskilstuna.

”Alla fick samma chans”

Joakim Sjöström säger att alla fick samma möjlighet och chans och att det var den samlade bedömningen som låg till grund för beslutet om man fick jobb eller inte.

– Testerna var en del av bedömningen inte en utslagsfaktor i sig självt.

Intervjuer med chatboten Hubert

Idag ser han tester som en naturlig del av rekryteringsprocessen. Nästa steg blir ett pilotprojekt med AI-chatboten Hubert som ställer standardfrågor till de sökande. Det är inte ovanligt att Coop får tusen ansökningar och det kan nu ta flera veckor för de sökande att få återkoppling.

– Automatisering och teknik minskar manuella och repetitiva administrativa arbetsuppgifter vilket möjliggör att vi i rekryteringsprocessen kan fokusera mer på kvalitativa bedömningar och intervjuer.