Det säger Magnus Scott, vd på Holte Sweden AB. Tillfällig el, belysning samt värme och avfuktning är deras nisch.

Tillverkning, utveckling och försäljning sker från Värnamo sedan 2022.

På Elfack visade de främst upp sitt sortiment av specialtillverkade elcentraler.

– Den här har vi byggt åt kund, säger Magnus Scott och visar en IP 54-kapslad byggcentral med inbyggd energimätning i realtid. USB-portar på sidorna gör att du kan ha ”koll på håll” att belastningen är någorlunda jämn. Den samt en byggcentral i rostfritt och syrafast metall har de byggt åt LKAB:s personal i Malmberget.

– Kul jobb att specialanpassa åt och ihop med kunderna, menar Magnus Scott.

Detaljer från närområdet

Med bas i industritäta smålandsbygden byggs det mesta med detaljer tillverkade eller köpta inom en femmilsradie från Värnamo.

­– En grön fördel.