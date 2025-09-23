1 Inkomst i stället för arbetad tid ger rätt till a-kassa

Med det gamla systemet var du tvungen att ha jobbat ett visst antal timmar per månad innan du blev arbetslös för att få a-kassa. Från den 1 oktober gäller att du måste ha haft en viss inkomst. Tanken är att fler ska kvalificera sig för att få ersättning. Hur mycket du har tjänat och hur många månader du har haft inkomst avgör hur många dagar du kan få a-kassa.

2 Minst 120 000 kronor det senaste året

För att få ersättning ska du ha tjänat minst 120 000 kronor de senaste 12 månaderna. Du måste också ha tjänat minst 11 000 kronor fyra av de månaderna. Men det finns ett undantag. Även om du har inte tjänat 120 000 på ett år kan du ändå få a-kassa, om du i fyra månader i rad har haft en inkomst på minst 11 000 kronor. Men då får du bara ersättning i 66 dagar.

Antalet månader med inkomst styr hur många ersättningsdagar du kan få.

11 månader eller fler: 300 dagar

8–10 månader: 200 dagar

4–7 månader: 100 dagar

3 Hur mycket får jag i ersättning från a-kassan med de nya reglerna?

De 100 första dagarna kan du få upp till 80 procent av inkomsten du hade innan du blev arbetslös. Samtidigt höjs taket i a-kassan, alltså maxinkomsten som ersättningen beräknas på, från 33 000 till 34 000 kronor i månaden. Om du uppfyller alla övriga villkor blir ersättningen alltså 80 procent av 34 000.

Men ersättningen trappas ner snabbare med de nya reglerna.

De 100 första dagarna: 80 procent

Dag 101–200: 70 procent

Dag 201–300: 65 procent

4 Men tiden som medlem avgör också

För att få 80 procent av din tidigare inkomst måste du ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Men du kan få ersättning även om du inte varit medlem alls.

Har du varit medlem i 0–5 månader får du 50 procent de första 100 dagarna med nedtrappning till 40 och sedan 35 procent.

Om du varit medlem 6–11 månader blir det i stället 60, 50 och 45 procent.

5 Sämre för den som har barn under 18 år

Med det gamla systemet kan den som har vårdnaden om barn under 18 år få 150 extradagar med a-kassa. Den möjligheten försvinner med de nya reglerna och nu blir det max 300 dagar för alla, utan undantag.

6 Vad händer när dagarna tar slut?

Om du fortfarande är arbetslös när a-kassedagarna tagit slut erbjuds du vanligtvis att delta i något program hos Arbetsförmedlingen. Då får du aktivitetsstöd som betalas ut av Försäkringskassan. Stödet trappas sedan ner med 5 procent var hundrade dag till ett minimibelopp på 365 kronor per dag. Stödet har ingen bortre tidsgräns, men du måste delta aktivt i programmet hela tiden.

7 Anmäl dig till Arbetsförmedlingen

För att över huvud taget ha rätt till ersättning från a-kassan måste du skriva in dig på Arbetsförmedlingen när du blir arbetslös. Du måste sedan följa de krav som Arbetsförmedlingen ställer, till exempel på hur många jobb du måste söka varje månad. Om du inte gör det skickar Arbetsförmedlingen meddelande till din a-kassa som sedan beslutar om det blir något straff, som en varning eller indragen ersättning i ett antal dagar.

8 Jag går redan på a-kassa. Hur förändras reglerna för mig?

De nya reglerna gäller bara beslut om ersättning från a-kassan som tas från den 1 oktober 2025. Om du blev arbetslös och har fått a-kassa före det så gäller de gamla reglerna, så länge du har dagar kvar. Det innebär att det kommer finnas två olika regelverk samtidigt under en period.

Exempel: Emma heltidsarbetande med lång medlemskapstid Inkomst: 32 000 kr/mån

32 000 kr/mån Antal månader med inkomst: 12

12 Medlemskap i a-kassa: 14 månader Bedömning: Har tjänat mer än 120 000 kr totalt och haft minst 11 000 kr i minst 4 månader vilket innebär att Emma är kvalificerad

12 månader med inkomst ger 300 ersättningsdagar

14 månaders medlemskap ger full ersättningsnivå Ersättning: Dag 1–100: 80 % av 32 000 = 25 600 kr/mån

Dag 101–200: 70 % = 22 400 kr/mån

Dag 201–300: 65 % = 20 800 kr/mån Läs mer

Exempel: Arvid – deltidsarbetande utan medlemskap Inkomst: 12 000 kr/mån

12 000 kr/mån Antal månader med inkomst: 5

5 Medlemskap i a-kassa: 0 månader (ansluter sig först vid arbetslöshet) Bedömning: Har tjänat 60 000 kr totalt, men haft 11 000 kr i inkomst 4 månader i rad, vilket innebär att Arvid är kvalificerad enligt undantagsregel

4 månader med inkomst ger 66 ersättningsdagar (eftersom totalinkomsten är under 120 000 kr)

0 månader som medlem ger lägsta ersättningsnivå Ersättning: Dag 1–66: 50 % av 10 000 = 5 000 kr/mån

Därefter upphör rätten till ersättning Läs mer