Regeringen skapar utanförskap – men inga nya jobb 

Hur tänker regeringen att arbetslösa ska kunna söka jobb när de inte längre har råd att bo någonstans? En sak är säker - man skapar inte fler jobb bara för att man sätter folk utan tak över huvudet, skriver Tommy Engström, städare på Samhall.

Bildmontage med en bild på en vuxen och två barn som skjuter en barnvagn, invid ett foto på Tommy Engström.

Tommy Engström, städare och skyddsombud på Samhall, varnar för att regeringens politik kommer att drabba barnen. (Bilden på familjen har inget samband med texten) Bild: Mickan Mörk/TT/Privat (montage)

Regeringen vill stärka arbetslinjen säger de. Men samtidigt försvårar man möjlighet till att kunna koncentrera sig på att hitta ett arbete. 

Jag läste i tidningen Arbetet om arbetslösa Agneta som bor i en husbil och nu tvingas leva på 6000 kronor i månaden, efter regeringens beslut att trappa ner aktivitetsstödet. 

Aktivitetsstödet räcker inte till tak över huvudet

Frågan är hur regeringen tänker sig att Agneta och alla arbetslösa ska kunna söka jobb när de inte längre har råd att bo någonstans?

Hur än föräldrar försöker dölja ångesten över hur de ska få mat på bordet så förstår barnen mer än vuxna tror.

Tommy Engström, städare och skyddsombud på Samhall

Eftersom regeringen inte satsar på att bygga billiga hyresrätter kan du knappt ens få en etta för 6 000 kronor. 

Regeringen måste inse att man sätter krokben för sig själv när man inte ger arbetslösa en förutsättning för att kunna leva ett normalt liv för att ha ork att söka arbete.

Kommer att drabba barnen

Jag tänker också på alla barn. För hur än föräldrar försöker dölja ångesten över hur de ska få mat på bordet så förstår barnen mer än vuxna tror. 

En sak är säker – man skapar inte fler jobb bara för att man sätter folk utan tak över huvudet. Det skapar bara ännu mer utanförskap.

Så till regeringen: Sluta piska på de som är långt från arbete – och ge dem riktig hjälp i stället.

