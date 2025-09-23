Regeringen skapar utanförskap – men inga nya jobb 

Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av debattartikeln!

Regeringen vill stärka arbetslinjen säger de. Men samtidigt försvårar man möjlighet till att kunna koncentrera sig på att hitta ett arbete.

Jag läste i tidningen Arbetet om arbetslösa Agneta som bor i en husbil och nu tvingas leva på 6000 kronor i månaden, efter regeringens beslut att trappa ner aktivitetsstödet.

Aktivitetsstödet räcker inte till tak över huvudet

Frågan är hur regeringen tänker sig att Agneta och alla arbetslösa ska kunna söka jobb när de inte längre har råd att bo någonstans?

Eftersom regeringen inte satsar på att bygga billiga hyresrätter kan du knappt ens få en etta för 6 000 kronor.

Regeringen måste inse att man sätter krokben för sig själv när man inte ger arbetslösa en förutsättning för att kunna leva ett normalt liv för att ha ork att söka arbete.

Kommer att drabba barnen

Jag tänker också på alla barn. För hur än föräldrar försöker dölja ångesten över hur de ska få mat på bordet så förstår barnen mer än vuxna tror.

En sak är säker – man skapar inte fler jobb bara för att man sätter folk utan tak över huvudet. Det skapar bara ännu mer utanförskap.

Så till regeringen: Sluta piska på de som är långt från arbete – och ge dem riktig hjälp i stället.

Tommy Engström städare och skyddsombud på Samhall.

