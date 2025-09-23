Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av artikeln!

1 Så får du rätt till a-kassa

Tidigare behövde du jobba ett visst antal timmar. Nu räcker det att du har tjänat pengar. Hur mycket du har tjänat och hur många månader du har haft inkomst avgör hur många dagar du kan få a-kassa.

Du måste ha tjänat minst 120 000 kronor på 12 månader.

Du måste också ha tjänat minst 11 000 kronor under 4 månader.

Undantag:

Har du tjänat minst 11 000 kronor i 4 månader i rad, men inte 120 000 kronor totalt?

Då kan du ändå få a-kassa. Men då får du bara ersättning i 66 dagar.

2 Hur många dagar du kan få a-kassa

Det beror på hur många månader du har haft inkomst:

11 månader eller fler: 300 dagar

300 dagar 8–10 månader: 200 dagar

200 dagar 4–7 månader: 100 dagar

3 Hur mycket pengar får du från a-kassan?

De 100 första dagarna kan du få 80 procent av din tidigare lön.

OBS: Det högsta lönebeloppet som räknas är 34 000 kronor i månaden. Tjänar du mer än det får du ändå bara pengar som om du tjänade 34 000 kronor.

Efter de 100 första dagarna minskar ersättningen:

Dag 101–200: 70 procent av din tidigare lön

70 procent av din tidigare lön Dag 201–300: 65 procent av din tidigare lön

4 Tiden du varit medlem i a-kassan påverkar också

För att få 80 procent av din tidigare inkomst måste du ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader.

Om du har varit medlem i a-kassan kortare tid gäller följande:

Medlem i 0–5 månader: 50 procent de första 100 dagarna, sedan 40 procent dag 101-200 och 35 procent dag 201-300.

50 procent de första 100 dagarna, sedan 40 procent dag 101-200 och 35 procent dag 201-300. Medlem 6–11 månader: 60 procent de första 100 dagarna, sedan 50 procent dag 101-200 och 45 procent dag 201-300.

Du kan få pengar även om du inte är medlem alls, men det blir mindre.

5 Sämre för den som har barn

Tidigare fick den som hade barn under 18 år 150 extra dagar med pengar från a-kassan.

De extra dagarna försvinner. Nu får alla max 300 dagar.

6 Vad händer när dagarna är slut?

Om du fortfarande är arbetslös när a-kassedagarna tagit slut kan du få vara med i ett program hos Arbetsförmedlingen. Då får du pengar som heter aktivitetsstöd.

Aktivitetsstöd betalas ut av Försäkringskassan. Stödet minskar med fem procent var hundrade dag.

Det lägsta beloppet är 365 kronor per dag.

7 Anmäl dig till Arbetsförmedlingen

För att få a-kassa måste du:

Anmäla dig på Arbetsförmedlingen direkt du blir arbetslös. Söka jobb som Arbetsförmedlingen kräver, eller följa andra regler.

Om du inte följer reglerna kan du få en varning eller bli av med pengar ett antal dagar.

8 Jag går redan på a-kassa. Hur ändras reglerna för mig?

De nya reglerna gäller alla beslut från 1 oktober 2025.

Om du redan får a-kassa före det datumet gäller de gamla reglerna för dig.

Det betyder att två olika system finns samtidigt en tid.