Byggnads granskning av det litauiska ställningsbolaget Global Scaffolders UAB visar att arbetstagarna under flera år har fått lön för 40-timmarsveckor. Men i själva verket har de anställda arbetat tio timmar per dag, måndag till lördag – en arbetsvecka på över 50 timmar.

Företaget har därmed tjänat miljoner på utebliven lön och andra ersättningar som arbetstagarna haft rätt till, som helglön och övertidsersättning.

Facket stämmer nu företaget på 107,8 miljoner kronor.

”Typexempel”

– Det här är ett typexempel på hur det kan gå till. När vi tittar på branschen hittar vi i princip bara fel, sådana här aktörer måste bort från den svenska marknaden, säger Jari Viitakangas, ombudsman på Byggnads och som har arbetat med granskningen av företaget.

Bolaget har varit verksamt på några av landets största arbetsplatser, jobb som flera gånger bekostats med skattepengar. De har bland annat arbetat med Västlänken, Förbifart Stockholm och på kärnkraftverket i Oskarshamn.

– Man blir mest besviken, det finns ett utbrett fusk och kriminalitet som varje år dränerar svenska arbetsplatser på miljarder. Vi kan skälla på myndigheter och politiker att det inte görs tillräckligt, men det här är något som vi måste jobba tillsammans med att få bort, säger Jari Viitakangas.