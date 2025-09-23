Larm från skyddsombud i Västergötland – svårt hinna med toapauser 

Artikeln i korthet Enligt en enkät från Kommunals avdelning Vänerväst har 17 procent av skyddsombuden rapporterat att pauser sällan eller aldrig är möjliga, och 21 procent har svårt att hinna med toalettbesök.

Problemet är särskilt utbrett inom hemtjänst och bussbranschen.

Ordförande Hanna Nord betonar behovet av att förbättra arbetsmiljön och stötta skyddsombuden för att driva dessa frågor framåt.

Kommunals avdelning Vänerväst, som omfattar anställda i Västergötland och Dalsland, har frågat skyddsombuden om pauser och toalettbesök på arbetstid. Några av resultaten:

17 procent av skyddsombuden svarar att det sällan eller aldrig finns möjlighet för Kommunals medlemmar att ta pauser.

21 procent svarar att det ibland eller alltid är svårt att hinna med toalettbesök.

Hanna Nord, ordförande i avdelning Vänerväst, säger att hon inte är direkt förvånad.

– Men nu har vi fått det svart på vitt att det är så här. Det är framför allt inom hemtjänst och i bussbranschen som man har svårt både att ta pauser och svårt med tillgång till toalett om man behöver.

Pauser tas bort

Hon vill att Kommunal samlat ska driva frågan om en drägligare arbetsmiljö.

– Jag tycker att det är fruktansvärt att vi hamnat så fel arbetsmiljömässigt och tidsmässigt. Våra verksamheter och arbetsplatser är så slimmade i dag, varje minut räknas. Vi behöver stötta skyddsombuden mer så de kan driva de här frågorna.

Som orsak till att pauser och toabesök inte hinns med för alla anger skyddsombuden bland annat hög arbetsbelastning och personalbrist. Även att pauser tas bort vid sjukfrånvaro och vikariestopp.