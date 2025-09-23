Klart med lönehöjningar för kockar och kökspersonal i storkök

Artikeln i korthet Lönerna för privatanställda i storkök höjs med i snitt 930 kronor den 1 september 2025 och 848 kronor den 1 september 2026, och deltidsanställda får övertidsersättning från 2026.

Lägstalöner och ungdomslöner höjs med 1 138 kronor 2025 och 1 038 kronor 2026, vilket innebär en satsning på låga löner.

Nya regler för byte av arbetstid införs och permissioner ska beviljas av arbetsgivaren vid speciella situationer, avtalet gäller från 1 september 2025 till 31 augusti 2027. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Vilka lönehöjningar blir det?

SVAR: Lönen höjs med i snitt 930 kronor den 1 september 2025 och med i snitt 848 kronor den 1 september 2026, räknat på en heltidslön. Lönerna är individuella vilket gör att löneökningarna kan bli olika.

Får deltidsanställda övertidsersättning?

SVAR: Ja, deltidsanställda som arbetar extra timmar får övertidsersättning från den 1 september 2026. Ersättningen blir alltså den samma som för heltidsanställda. Det gör att villkoren nästa höst blir de samma som för anställda i kommuner och regioner där detta redan gäller sedan i våras. Att det dröjer ett år innan privatanställda i storkök får detta beror på att arbetsgivarna behöver tid att ställa om.

Ett undantag finns dock för köksanställda i privat regi. Det gäller om den anställde tackat nej till erbjudande om högre sysselsättningsgrad. Om den personen arbetar extra timmar är det ordinarie timlön som gäller under sex månader.

Ett annat undantag gäller den som bytt till ett längre pass med en annan anställd och snart därefter slutar sin anställning, då gäller timlön.

Vad blir de nya lägsta lönerna?

SVAR: Avtalet har flera ungdoms- och lägstlöner, alla höjs med 1 138 kronor den 1 september 2025 och med 1 038 kronor den 1 september 2026. Den höjningen gäller samtliga lägstalöner, det betyder att Kommunal fått igenom kravet på en låglönesatsning.

Höjs ob-tillägget?

SVAR: Ja, ob-tillägget och andra ersättningar höjs med 3,4 procent 2025 och med 3,0 procent 2026 från den 1 september båda åren.

Vad innehåller avtalet mer?

SVAR: Reglerna för byte av arbetstid ändras. Nytt är att byten bara får ske när den anställde vill byta pass med en kollega, arbetsgivaren måste godkänna bytet. Kommunal poängterar att byte av arbetstid inte ska betyda att arbetsgivaren kan lägga scheman med tomma pass som sedan bemannas med byten.

Tydligare regler för permission, arbetsgivaren ska bevilja den om ledigheten inte orsakar störningar i verksamheten. Detta gäller betald ledighet vid eget bröllop, 50-årsdag, förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall, sjukvårdsbesök på remiss av företagsläkare, nära anhörigs bortgång, begravning och urnnedsättning samt plötslig sjukdom hos en nära anhörig som bor hemma.

Vilka berörs?

SVAR: Avtalet gäller privatanställda i storkök som lagar mat till skolor och sjukhus på uppdrag av kommuner och regioner. Stora arbetsgivare är Coor Service Management Group AB, Compass Group AB och Sodexo. Cirka 1 500 medlemmar berörs. Kommunals avtal med Visita för Måltid och logiverksamhet gäller från den 1 september 2025 till den 31 augusti 2027.

Arbetsgivarorganisationen Visita avstår från att kommentera.