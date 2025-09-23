En mil till skyddsrummet – de måste ta bilen om kriget kommer
Om kriget kommer måste 1 400 anställda på fabriken Dafgårds ta bilen för att få skydd. Närmaste skyddsrum ligger över en mil bort. Merparten av de stora svenska livsmedelsindustrierna saknar antingen skyddsrum eller så får personalen inte plats.
På Dafgårds produktionsanläggning i västgötska Källby jobbar omkring 1 400 livsmedelsarbetare. Här står maskinerna aldrig stilla.
I skift tillverkas frysta färdigrätter, som klassikern Karins lasagne och kåldolmar med skysås. Men också mängder av bröd, fikabullar och 55 000 exemplar av Gorbys piroger – varje dygn. Bara ett knappt stenkast bort från fabriken glittrar sjön Vänern.
Skulle Sverige hamna i krig har företag som Dafgårds en jätteviktig roll. Livsmedelsindustrin ses numera som en samhällsviktig verksamhet. Det slog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, fast under coronapandemin.
En mil bort
Ändå har fabriken i Källby, som både rymmer så många anställda och dygnet runt producerar samhällsviktiga varor – det vill säga mat till befolkningen, inte ett enda skyddsrum.
Det finns faktiskt inget skyddsrum i hela Källby. För att hitta ett sådant måste man ta sig till närmaste lite större tätort. Det är Lidköping och Götene, båda ligger omkring en mil bort åt olika håll från fabriken sett.
Thomas Nilsson, huvudskyddsombud för Livs på Dafgårds, är medveten om att det saknas skyddsrum. Men efter Arbetets fråga blir det ett ämne för först klubbstyrelsen, sedan arbetsgivaren.
Inte reflekterat över frågan
Efter ett möte i skyddskommittén konstaterar Thomas Nilsson att arbetsgivaren inte verkade ha reflekterat över frågan förut, men att vd:n lyssnade och lovade ta med frågan i kommande byggprojekt. När det är, tidsmässigt, är dock oklart.
– Det pågår faktiskt byggprojekt här hos oss just nu, men det är så långt gånget att det inte är aktuellt, konstaterar Thomas Nilsson.
Olivia Ahlberg, presskontakt på Dafgårds, säger:
– Vi följer den information och vägledning som MSB tillhandahåller gällande skyddsrum och krisberedskap, och förhåller oss till den i vår planering.
Hälften saknar skyddsrum
Arbetet har gått igenom adresserna till produktionsanläggningarna för tio av landets mest samhällsviktiga livsmedelsindustrier. Vissa produktioner finns samlade på en ort, som Dafgårds, medan andra är spridda på flera.
Ett exempel är Arla Foods som har tillverkningsfabriker på elva olika adresser runt om i landet, från Kalmar i söder till Östersund i norr. I de fallen har vi sökt efter skyddsrum i anslutning till samtliga anläggningsadresser.
Genomgången visar att ungefär hälften av anläggningarna har tillgång till skyddsrum i anslutning till fabriken. Men hälften har det inte. Och det är sällan som alla anställda, även med tanke på att alla inte är på plats samtidigt, får plats.
Långt från Kvibille
Förutom Dafgårds med obefintligt skydd för sin stora personalstyrka sticker Arlas mejeri i Kvibille i Halland ut. Här jobbar omkring 100 personer.
Anläggningen har inget eget skyddsrum och de anställda behöver ta sig ända till Harplinge, runt nio kilometer från Kvibille, för att hitta närmaste skyddsrum.
Det har plats för 25 personer. Ett annat alternativ, åt motsatt håll och med ett avstånd på nästan 15 kilometer från fabriken, är Oskarström.
Alla får inte plats
Atrias största produktionsanläggning ligger i Sköllersta i Närke. Här producerar 425 anställda varje dygn mängder med charkuterier som korv, skinka och diverse påläggsmat av exempelvis varumärkena Lithells, Sibylla, Lönneberga och Ridderheims.
Närmaste skyddsrum ligger nästan fem kilometer bort. Det har plats för 64 personer. Vad övriga 361 skulle ta vägen är oklart. Dessutom kan det ju finnas massa andra människor i området som hinner före.
”Hjälper inte om det exploderar”
Dennis Eriksson, klubbordförande på Atria i Sköllersta, berättar att klubben i samband med att kriget bröt ut i Ukraina frågade företaget om det fanns något skyddsrum i fabriksbyggnaderna. Svaret var nej.
– Vi har väl en del utrymmen under mark där man kan gömma sig, men de hjälper ju inte om det skulle explodera. Dessutom, jag kollade platserna nu i närmaste skyddsrum och de var inte många. Man kan ju undra var 400 personer från oss skulle få plats.
Ingen garanti att få plats
Enligt Malin Westling, pressansvarig på Atria, har företaget beredskapsplaner för varje fabrik när det gäller olika typer av kriser.
– De planerna kompletterar vi just nu med uppdaterad information om skyddsrum i händelse av krig, säger hon.
Malin Rindestrand, skyddsrumshandläggare på MSB, förklarar att det inte finns en ”individuell rätt” att kräva tillgång till skyddsrum.
– De som bor eller vistas i närheten av ett skyddsrum får använda det, men det finns ingen garanti för att alla får plats.