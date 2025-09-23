En mil till skyddsrummet – de måste ta bilen om kriget kommer

Artikeln i korthet Dafgårds i Källby har 1 400 anställda och producerar livsmedel dygnet runt, men saknar skyddsrum till personalen.

Arbetets genomgång av knappt 40 samhällsviktiga livsmedelsanläggningar visar att hälften av dem inte har tillgång till skyddsrum och att dessa ofta inte rymmer alla anställda.

Många anställda på företag som Arla och Atria måste åka flera kilometer till närmaste skyddsrum, vilket kan bli problematiskt i en krissituation.

På Dafgårds produktionsanläggning i västgötska Källby jobbar omkring 1 400 livsmedelsarbetare. Här står maskinerna aldrig stilla.

I skift tillverkas frysta färdigrätter, som klassikern Karins lasagne och kåldolmar med skysås. Men också mängder av bröd, fikabullar och 55 000 exemplar av Gorbys piroger – varje dygn. Bara ett knappt stenkast bort från fabriken glittrar sjön Vänern.

Dafgårds anläggning ligger i Källby vid Vänern, nära foten av Kinnekulle. Här tillverkas färdigrätter dygnets alla timmar.

Skulle Sverige hamna i krig har företag som Dafgårds en jätteviktig roll. Livsmedelsindustrin ses numera som en samhällsviktig verksamhet. Det slog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, fast under coronapandemin.

En mil bort

Ändå har fabriken i Källby, som både rymmer så många anställda och dygnet runt producerar samhällsviktiga varor – det vill säga mat till befolkningen, inte ett enda skyddsrum.

Det finns faktiskt inget skyddsrum i hela Källby. För att hitta ett sådant måste man ta sig till närmaste lite större tätort. Det är Lidköping och Götene, båda ligger omkring en mil bort åt olika håll från fabriken sett.

De 1 400 anställda på Dafgårds måste köra bil i tio minuter för att komma till ett skyddsrum. Enligt forskaren Peter Bennesved är det psykologiskt viktigt att ha ett skyddsrum inom två minuters avstånd.

Thomas Nilsson, huvudskyddsombud för Livs på Dafgårds, är medveten om att det saknas skyddsrum. Men efter Arbetets fråga blir det ett ämne för först klubbstyrelsen, sedan arbetsgivaren.

Inte reflekterat över frågan

Efter ett möte i skyddskommittén konstaterar Thomas Nilsson att arbetsgivaren inte verkade ha reflekterat över frågan förut, men att vd:n lyssnade och lovade ta med frågan i kommande byggprojekt. När det är, tidsmässigt, är dock oklart.

– Det pågår faktiskt byggprojekt här hos oss just nu, men det är så långt gånget att det inte är aktuellt, konstaterar Thomas Nilsson.

Huvudskyddsombudet Thomas Nilsson behöver köra en mil till Lidköping eller Götene för att komma till närmaste skyddsrum.

Olivia Ahlberg, presskontakt på Dafgårds, säger:

– Vi följer den information och vägledning som MSB tillhandahåller gällande skyddsrum och krisberedskap, och förhåller oss till den i vår planering.

Hälften saknar skyddsrum

Arbetet har gått igenom adresserna till produktionsanläggningarna för tio av landets mest samhällsviktiga livsmedelsindustrier. Vissa produktioner finns samlade på en ort, som Dafgårds, medan andra är spridda på flera.

Ett exempel är Arla Foods som har tillverkningsfabriker på elva olika adresser runt om i landet, från Kalmar i söder till Östersund i norr. I de fallen har vi sökt efter skyddsrum i anslutning till samtliga anläggningsadresser.

Genomgången visar att ungefär hälften av anläggningarna har tillgång till skyddsrum i anslutning till fabriken. Men hälften har det inte. Och det är sällan som alla anställda, även med tanke på att alla inte är på plats samtidigt, får plats.

Långt från Kvibille

Förutom Dafgårds med obefintligt skydd för sin stora personalstyrka sticker Arlas mejeri i Kvibille i Halland ut. Här jobbar omkring 100 personer.

Anläggningen har inget eget skyddsrum och de anställda behöver ta sig ända till Harplinge, runt nio kilometer från Kvibille, för att hitta närmaste skyddsrum.

Det har plats för 25 personer. Ett annat alternativ, åt motsatt håll och med ett avstånd på nästan 15 kilometer från fabriken, är Oskarström.

Från Arlas anläggning i Kvibille är det nio kilometer till närmaste skyddsrum. Med bil tar det tio minuter att komma dit.

Alla får inte plats

Atrias största produktionsanläggning ligger i Sköllersta i Närke. Här producerar 425 anställda varje dygn mängder med charkuterier som korv, skinka och diverse påläggsmat av exempelvis varumärkena Lithells, Sibylla, Lönneberga och Ridderheims.

Närmaste skyddsrum ligger nästan fem kilometer bort. Det har plats för 64 personer. Vad övriga 361 skulle ta vägen är oklart. Dessutom kan det ju finnas massa andra människor i området som hinner före.

”Hjälper inte om det exploderar”

Dennis Eriksson, klubbordförande på Atria i Sköllersta, berättar att klubben i samband med att kriget bröt ut i Ukraina frågade företaget om det fanns något skyddsrum i fabriksbyggnaderna. Svaret var nej.

– Vi har väl en del utrymmen under mark där man kan gömma sig, men de hjälper ju inte om det skulle explodera. Dessutom, jag kollade platserna nu i närmaste skyddsrum och de var inte många. Man kan ju undra var 400 personer från oss skulle få plats.

Ingen garanti att få plats

Enligt Malin Westling, pressansvarig på Atria, har företaget beredskapsplaner för varje fabrik när det gäller olika typer av kriser.

– De planerna kompletterar vi just nu med uppdaterad information om skyddsrum i händelse av krig, säger hon.

De anställda på Atria i Sköllersta har omkring fem kilometer till närmaste skyddsrum. Sträckan tar sex minuter att köra med bil.

Malin Rindestrand, skyddsrumshandläggare på MSB, förklarar att det inte finns en ”individuell rätt” att kräva tillgång till skyddsrum.

– De som bor eller vistas i närheten av ett skyddsrum får använda det, men det finns ingen garanti för att alla får plats.

Skyddsrum Skyddsrum finns framförallt i städer och i tätbebyggda områden. Vid flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller ett annat skyddande utrymme, exempelvis källare, tunnel, tunnelbana eller motsvarande.

Vid flyglarm ska du omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller ett annat skyddande utrymme, exempelvis källare, tunnel, tunnelbana eller motsvarande. I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum .

. Du tillhör inget särskilt skyddsrum utan tar dig till det närmaste.

utan tar dig till det närmaste. Skyddsrummen är byggda för att kunna skydda mot stötvåg och splitter från exempelvis en granatexplosion, brand samt kemiska stridsmedel och strålning från radioaktiva ämnen. Så hittar du ett skyddsrum: Arbetet har använt MSB:s öppna verktyg Skyddsrumskartan. Om du har adressen till en fastighet (exempelvis en fabrik) kan du genom kartan enkelt se var närmaste skyddsrum ligger och hur många personer som får plats i det. Kartan uppdateras dagligen, enligt MSB. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten ”SKYDDSRUM”. Skyddsrum ska vara utrustade med vatten och toalettmöjligheter. Vid fredstid får de användas till annat, som till exempel cykelförvaring. Källa: MSB Läs mer