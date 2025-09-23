”Börsbolagen tjänar på SD-regeringens skolpolitik”

I Ekots lördagsintervju den 6 september upprepade Liberalernas partiledare Simona Mohamsson gång på gång att hon vill sätta ”barnen före börsbolagen”.

Det som inte nämndes var det faktum att SD-regeringens partier bär ett stort ansvar för hur det ser ut idag. Vinstjakten har lett till betygsfiffel, segregation och kunskapstapp. Pengar till skolan har istället gått till ägarnas inköp av våffelstugor, jaktslott och strandtomter.

Personliga kopplingar till skolkoncerner

Många av Liberalernas företrädare har dessutom haft personliga och ekonomiska kopplingar till de vinstdrivande skolkoncernerna, inte minst Mohamssons företrädare; Lotta Edholm och Johan Pehrson.

Menar de verkligen allvar med att de nu vill sätta barnen före börsbolagen? Ett sätt att ta reda på det är att titta på vad börsen själv säger.

Den enda skolkoncernen som är noterad på Stockholmsbörsen är Academedia. Sedan valet 2022 har Academedias börskurs mer än fördubblats och nådde nyligen sin högsta nivå någonsin.

Som jämförelse så föll Academedias aktiekurs med mer än 40 procent under de ett och ett halvt år som föregick riksdagsvalet 2022, ett val där vi Socialdemokrater var tydliga med vår avsikt att sätta stopp för koncernskolornas vinstuttag.

Kommer inte göra förändringar

Givetvis finns det mer än förväntningar om politiska beslut som avgör ett företags börskurs. Men det är tydligt hur Academedias aktie fram till valet 2022 går betydligt sämre än Stockholmsbörsens index.

De senaste 18 månaderna, när tandlösheten i Tidö-regeringens förslag blivit uppenbar, har aktiekursen istället gått betydligt bättre än samma index.

Detta torde inte ha undgått de omvittnat aktieintresserade Liberala statsråden. Börsen är övertygad om att regeringen kommer prioritera börsbolagen före barnen.

Marknaden har inte rätt om allt, men i detta gör den helt rätt bedömning.

SD-regeringen kommer inte göra några förändringar som i grunden hotar vinstintressena i förskola och skola. Tvärtom innebär deras förslag till förändringar att skolkoncernerna kan stärka och cementera sin position.

Gynnar företagen

Detta har även Skolverket pekat på i sitt remissvar på utredningen Skärpta villkor för friskolesektorn.

Med anledning av förslaget att förbjuda vinstutdelning från nya friskolor de första fem åren skriver Skolverket att:

”det kan leda till att redan etablerade och större aktörer kan komma att ta fler marknadsandelar på den svenska skolmarknaden. En möjlig följd av detta är att skolmarknaden i framtiden endast kommer att bestå av ett mindre antal större skolkoncerner. Skolinspektionen har redan tidigare pekat på en tydlig trend mot en ökad konsolidering inom friskolesektorn och att de stora aktörerna tar allt större andelar av skolmarknaden.”

Samtidigt som regeringen vilseleder om ”helrenoveringar” eller ”stoppad vinstjakt” pekar deras egen expertmyndighet alltså på att förslagen snarare leder till en gynnsammare situation för skolkoncernerna på skolmarknaden.

Det är exakt det här aktiespekulanterna har fattat. SD-regeringens politik gynnar börsbolagen, inte barnen.