Arbetsgivare duckar ansvar för skyddsrum: ”Fler borde ta saken i egna händer”

Artikeln i korthet Sveriges 65 000 skyddsrum byggdes främst mellan 1950 och 1990. Många nya stadsdelar byggda efter 2002 saknar skyddsrum helt.

De befintliga skyddsrummen rymmer cirka 7 miljoner människor, men i Sverige bor 10,5 miljoner.

När hotet om krig blivit alltmer aktuell efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, har bristen på skyddsrum seglat upp som en politisk fråga.

De totalt 65 000 skyddsrum som finns i Sverige byggdes framför allt i tätorter och i byggnader från 1950 till 1990-talet. Då var andra världskriget färskt i minnet och vi befann oss i en tidsålder när Kalla kriget pågick.

Men det innebär också att många livsmedelsindustrier, som ju ofta är placerade i mindre orter, saknar närliggande skyddsrum.

Skyddsrummen är byggda för att kunna skydda mot stötvåg och splitter från exempelvis en granatexplosion, brand samt kemiska stridsmedel och strålning från radioaktiva ämnen. Så hittar du ett skyddsrum: Arbetet har använt MSB:s öppna verktyg Skyddsrumskartan. Om du har adressen till en fastighet (exempelvis en fabrik) kan du genom kartan enkelt se var närmaste skyddsrum ligger och hur många personer som får plats i det. Kartan uppdateras dagligen, enligt MSB. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten "SKYDDSRUM". Skyddsrum ska vara utrustade med vatten och toalettmöjligheter. Vid fredstid får de användas till annat, som till exempel cykelförvaring.

Sverige satsade stort

Peter Bennesved är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. I sin doktorsavhandling undersökte han det svenska skyddsrumsfenomenet – få länder i världen kan mäta sig med de investeringar som Sverige gjorde under många decennier.

Men om det är för långt till närmaste skyddsrum så är existensen av det helt verkningslöst, konstaterar Peter Bennesved.

– Rent psykologiskt är det viktigt att det finns ett skyddsrum inom två minuters avstånd för alla människor. Annars, när larmet går, börjar folk räkna på om de ska hinna innan saker börjar slå ner. Då tar de sig inte dit.

Staten hade pengapott

Från 1960 till 2002 var det lag på att bygga skyddsrum i vissa nya hus i tätorter.

Detaljerna i lagen ändrades under perioden, men handlade i stora drag om att kommunerna kunde kräva att det skulle finnas skyddsrum i fastigheten om den exempelvis planerades fungera som arbetsplats för mer än 50 anställda, flerfamiljshus eller skola. Kravet ställdes i samband med bygglovsprocessen.

Den som byggde fastigheten fick själv betala och ta hand om skyddsrummet, men staten avsatte årligen en rejäl pott pengar för ändamålet. Den kunde fastighetsägare söka medel från.

Nya stadsdelar saknar skyddsrum

2002, när hotet om krig ansågs mindre, slutade staten att ge ersättning för skyddsrumsbyggen. Det skedde i en tid när Sverige minskade sin totalförsvarsförmåga i stort och andra samhällsbehov prioriterades.

I nybyggda stadsdelar som växt fram efter detta årtal, som Hammarby sjöstad i Stockholm och Västra hamnen i Malmö, finns inga skyddsrum alls – trots att de tillhör centrala delar av storstäder.

– Lagen finns kvar och kan aktualiseras när som helst. Men sedan 2002 har staten inte tillfört några pengar för ändamålet och det har inte heller byggts några nya skyddsrum, säger Peter Bennesved.

I Hammarby Sjöstad i Stockholm och andra relativt nybyggda stadsdelar finns inga skyddsrum alls.

Alla får inte plats

Konsekvensen är att befintliga skyddsrum i Sverige inte räcker till för alla invånare. De 65 000 som finns rymmer totalt ungefär 7 miljoner människor men Sverige har i dag en befolkning på runt 10,5 miljoner.

Om vi backar tillbaka till livsmedelsarbetarnas situation så är det heller ingen som kan svara på hur många av produktionsanläggningarna som har egna skyddsrum.

– Under beredskapsåren och kalla kriget såg många företag det som sitt eget ansvar att det skulle finnas skydd för de anställda. Många engagerade sig och byggde egna skyddsrum och hade övningar. Det förekom till och med produktion under jord, säger Peter Bennesved.

Han konstaterar att det i dag råder en annan inställning.

– Mitt intryck är att man inom näringslivet väntar på att staten ska ta beslut och säga åt en vad som gäller. Jag tänker att fler företag borde ta saken i egna händer och beredskapsplanera mer aktivt i största allmänhet.

Utredningar – men ingen verkstad

Från myndigheternas sida är det just nu många utredningar och remisser, men ganska lite verkstad. År 2022 kom den statliga utredningen “Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap”. I den finns bland annat förslag om att bygga 2 500 till 5 000 nya skyddsrum per år.

Utredningen ledde bland annat till att MSB har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur ett nytt system med skyddsrum kan se ut, räkna på vad det skulle kosta och hur det ska betalas.

MSB har också fått i uppdrag av regeringen att gå igenom många av de skyddsrum som redan finns. Under 2025 planeras 2 000 nya kontroller och 10 000 tillsyner. En del tekniska förbättringar pågår dessutom i detta nu, som att byta filter för att skyddsrummen bättre ska tåla kemiska och radioaktiva ämnen.

Skyddsrum kan bli värdelösa

Regeringen har satt av 100 miljoner kronor för arbetet. Men det är ännu inte klart när MSB kommer att vara färdig med sina förslag. Och från politiskt håll har man ännu inte landat i någon inriktning.

– Det har att göra med att läget förändras så snabbt och att skyddsrum är dyra att bygga. Min bedömning är att det just nu vore bra att satsa på. Men det är en stor investering och krigsföringstekniken kan snabbt utvecklas så att skyddsrum som fenomen blir helt värdelöst, förklarar Peter Bennesved.

Livsviktigt i Ukraina

Att han tycker att det vore klokt att satsa på nya skyddsrum just nu baserar han på hur kriget i Ukraina har utvecklats. Från början använde sig Ryssland mycket av robotmissiler mot specifika mål. Det ukrainska försvaret blev dock efter hand allt duktigare på att skjuta ner dem, förklarar Peter Bennesved.

– Numera handlar krigsföringen från Rysslands sida i stället om att försöka trötta ut ukrainskt luftförsvar. Det skjuts drönare och missiler i massor, överallt. Och de kan träffa stora områden. Då är det viktigt att civilbefolkningen snabbt kan söka skydd i ett närbeläget skyddsrum när larmet går.

Skolbarn i Lviv i Ukraina söker skydd efter att flyglarmet gått.

Men Peter Bennesved vill också nyansera bilden. Det finns så mycket annat än själva skyddsrummens existens som är viktigt för en god beredskap. Det är en hel kedja av faktorer som måste fungera.

– Det handlar om alltifrån fungerande larmsystem till att alla orter har tillräckligt stor räddningsstyrka med fullgod utrustning så att man exempelvis kan gräva fram folk ur rasmassorna. Annars blir man ju fast där i skyddsrummet efter anfallet och då blir det verkningslöst – ingen vågar söka skydd där.

El och råvaror ett måste

Och, inte minst, tillägger Peter Bennesved, så är just livsmedelsindustrin och andra samhällsbärande verksamheter beroende av mycket annat. Det behöver exempelvis finnas reservaggregat så att elförsörjning fortsatt fungerar.

– Dessutom måste livsmedelsindustrin fortsatt få tag på råvaror så produktionen kan fortgå. Det måste även fortsatt finnas tillräckligt med personal. Risken är annars att en stor del av de anställda kallas in till försvaret. Allt det är viktigt för livsmedelsindustrins beredskap.