18. Hon slutade ljuga på jobbet
Jackie ljög så mycket på jobbet att hon slutade prata med alla andra för att de inte skulle förstå vem hon är. Lögnerna blev det så stora att det till slut bara fanns två val - att gå under eller att berätta sanningen.
Många transpersoner känner igen sig i det. Jobbet är en viktig plats för den som byter kön. Viktigare än många tror.
Kneget produceras av LO Mediehus och de som gjort det här avsnittet är Pernilla Josefsson och Clara Wallin. Ansvarig utgivare är Anna Körnung.