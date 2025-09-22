Artikeln i korthet Transdev har av misstag betalat ut över 36 000 kronor för mycket till en lokförare under nio månader.

Lokföraren skrev på en överenskommelse om återbetalning men ångrade sig tre dagar senare.

Transdev har fortsatt göra avdrag från hans lön trots återkallelsen, vilket fackförbundet Seko anser strider mot lagen och därför har de stämt bolaget. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Totalt fick lokföraren 36 000 kronor extra i lön under en period på nio månader.

Själv hade han ingen aning om att han hade fått för mycket betalt. Lönetillägg som traktamenten, övertidsersättning och ob-tillägg gör att månadslönen brukar skifta.

Hans arbetsgivare, tågföretaget Transdev, krävde tillbaka pengarna genom att dra av pengar från hans lön varje månad – men enligt fackförbundet Seko har det inte gått rätt till.

Tillsammans med fackets juridiska byrå LO-TCO Rättsskydd stämmer de nu företaget.

Fel tariff

Transdev reglerar lönerna i ett tariffsystem – alltså förutbestämda lönenivåer som fastställs i kollektivavtal, enligt stämningsansökan.

Hur mycket lön anställda ska ha beror bland annat på hur länge man har jobbat på företaget.

Bolaget upptäckte att lokföraren felaktigt fått lön enligt en högre tariff och uppmanade lokföraren att skriva på en överenskommelse om att han skulle återbetala beloppet. Lokföraren skrev på, men ångrade sig. Han återkallade sitt medgivande i ett mejl till arbetsgivaren tre dagar senare.

Trots det har Transdev gjort avdrag på runt 4 000 kronor från hans lön varje månad sedan slutet på mars i år.

Seko kräver skadestånd

Enligt Seko är det i strid med den så kallade kvittningslagen, som reglerar hur och när arbetsgivare har rätt att dra av pengar från anställdas löner.

Facket menar att Transdev bryter mot lagen eftersom lokföraren återkallade sitt medgivande och kräver nu skadestånd på 30 000 kronor. Seko kräver även att företaget ska återbetala pengarna som dragits av från hans lön.

Transdev: Vi bryter inte mot lagen

Transdev är av annan mening och tycker inte deras agerande bryter mot kvittningslagen, meddelar bolagets pressansvarige Stefan Johansson till Arbetet.

”Vi har ett kvittningsavtal med arbetstagaren och utifrån detta kvittningsavtal kvittat vår fordran. I övrigt vill vi inte uttala oss om den pågående processen”, skriver han i ett mejl.

Nu är det upp till Arbetsdomstolen att avgöra vilken part som har rätt.