Artikeln i korthet Under måndagen presenterade regeringen höstbudgeten.

Både LO och Svenskt Näringsliv kritiserar regeringens insatser för att få bukt med arbetslösheten som otillräckliga.

Det finns enighet om att stora investeringar i infrastruktur, vård och skola är nödvändiga för att få fler människor i arbete och rusta landet för framtiden.

”En budget för hårt arbetande människor”. Med de orden ramade finansminister Elisabeth Svantesson (M) in höstbudgeten som presenterades under måndagen.

Regeringen storsatsar på hushållen med bland annat sänkta skatter och halverad matmoms. En heltidsarbetande tvåbarnsfamilj kan exempelvis få 1 800 kronor mer i månaden.

Samtidigt är nästan en halv miljon människor arbetslösa i Sverige.

Regeringens förhoppning är att förslagen om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och en utbyggnad av yrkeshögskolan ska få fler i jobb. Men varken LO eller Svenskt Näringsliv tycker att regeringens satsningar är tillräckliga.

”Inte tagit något helhetsgrepp”

– Jag skulle säga att den här regeringen och tidigare regeringar har misslyckats med att få ner arbetslösheten eftersom man inte har tagit något helhetsgrepp om just arbetsmarknaden, säger Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom på Svenskt Näringsliv och fortsätter:

– Om man ska generalisera så pratar den ena sidan av politiken om ökade drivkrafter att arbeta och den andra mer om utbildningsinsatser. Och båda är bra men ensamma kommer de inte att lösa problemen.

Minskar marginellt

Arbetslösheten kan komma att minska marginellt när man stärker hushållens köpkraft, tror han.

I stället hade han velat se åtgärder som att privata matchningsaktörer kan hjälpa folk in i arbete snabbare, att skapa en utbildningspolitik som matchar näringslivets behov av arbetskraft och satsningar på de som står allra längst från arbetsmarknaden.

Medan Olov Daunfeldt gärna hade sett att den sänkta arbetsgivaravgiften för unga hade införts permanent och inte tillfälligt, menar LO:s ordförande Johan Lindholm att åtgärden är ineffektiv.

”Få människor i arbete”

Samtidigt framhåller även Lindholm vikten av utbildning för att kunna möta framtidens kompetensbehov och bättre matchningsinsatser. Och att Arbetsförmedlingen är i stort behov av mer resurser.

– Har man nästan 500 000 arbetsföra människor som kan gå till jobbet och bidra till lagbygget Sverige ska man såklart göra allt som står i ens makt för att få i gång det maskineriet, säger han.

LO efterlyser större investeringar i infrastruktur, inom vård, skola och omsorg.

Johan Lindholm exemplifierar med järnvägen som behöver byggas ut, bostadsbrist och en välfärd som ropar efter folk.

– Som jag uppfattar det är vi alla rörande överens om att vi står inför enorma behov av att rusta det här landet. Få Sverige att fungera igen, få människor i arbete – det finns massor att ta tag i, säger Johan Lindholm.