Molly är den oändliga flickan och nöjer sig därför inte med att vara ett vanligt förskolebarn. Man förstår att boken utspelar sig lite bakåt i tid för förskolan kallas dagis och Molly oroas av ”George Blush” som går in i ”Irakien”. Vad kan en förskoleflicka göra i den stora politiska världen?

Molly, som har vänsterpolitiskt engagerade föräldrar, är i alla fall övertygad om att hon och kompisarna på förskolan (”dagisamazonerna”) måste försöka och göra vad de kan för att rädda såväl världen som den egna kommunen.

Dagisamazonerna smider fortfarande planer längst in i kuddis. För att störta makthavarna i Malkoms kommun. Bakom en rad av tredubbla kuddar.

”Varför får vi inte prata om krig på dagis?”

”Den oändliga flickan” (Ordfront förlag) är skriven av Malin Isaksson, som senast gav ut biografin ”Boken om U”, som handlar om författaren Ulla Isaksson, Malin Isakssons farmor. Men hon debuterade som poet och ”Den oändliga flickan” är skriven på en komprimerad prosa som ligger nära poesin.

Jag har lite svårt att gå med på att en femåring kan tänka, säga och göra allt som Molly kan – men jag antar att det är innebörden av att vara en ”oändlig flicka”. ”Varför får vi inte prata om död och krig på dagis?” frågar hon fröken, en av alla tankeväckande frågor som läsningen väcker.

Jag rekommenderar alla förskolepedagoger och föräldrar att läsa denna tunna roman som innehåller så mycket om vad det kan innebära att vara barn.