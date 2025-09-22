Ersättningen grundas nu på intjänad lön i stället för som förr, på arbetade timmar.

En annan förändring är att ansökan görs månadsvis, inte varje vecka.

För handläggarna på a-kassorna kommer det nya ersättningssystemet delvis att bli enklare, säger Henrik Granlund som är försäkringsanvarig på Handels a-kassa.

– Åtminstone när en medlems rätt till ersättning ska prövas. Tidigare har arbetsgivaren behövt skicka in intyg om bland annat antal arbetade timmar och det har tagit mycket tid. Nu kommer handläggarna i stället att beräkna rätten till ersättning utifrån den inkomst som är registrerad hos Skatteverket, säger han.

Sänkning redan efter 100 dagar

Nedtrappningen av ersättningen kommer att ske tidigare: efter 100 dagar sänks den med 10 procent från det procenttal av tidigare lön som den arbetslösa fick från början.

Efter 200 dagar med ytterligare fem procent och så vidare (se faktaruta efter nästa stycke).

– A-kassan ska vara en studsmatta till nya möjligheter, inte en hängmatta där man riskerar att bli fast under lång tid, motiverade dåvarande arbetsmarknadsminister Johan Pehrson förändringarna i samband med att utredningen om den nya a-kassan presenterades i vintras.

Därför går den som tjänar över 31 500 kronor lite plus – men bara i början Taket på ersättningen höjs för första gången på fyra år med 1 000 kronor. Ersättningen baseras nu på en inkomst upp till 34 000 kronor. Det gör att vissa inkomstgrupper går med plus i den nya försäkringen de första 200 dagarna (detta beror även på att taket på ersättning tidigare var max 22 000 kronor i månaden efter 100 dagar, oavsett tidigare inkomst. Nu baseras även detta på vad man tidigare har tjänat). Dock förlorar alla, även den högavlönade, om arbetslösheten pågår längre än 200 dagar i den nya modellen. Det beror på att nedtrappningen i ersättning sker snabbare.

Alla under 20 år stängs ute

För att få högsta ersättningen på 80 procent av tidigare lön krävs förutom att uppfylla övriga krav att man har varit medlem i a-kassan i minst ett år.

Och för den under 20 år går det inte ens att prövas för ersättning. A-kassan har numera en åldersgräns.

– Det finns dessutom väldigt många andra parametrar att ta hänsyn till när uträkningarna ska göras, därför har jag svårt att ge dig konkreta räkneexempel som kan vara generella, svarar Henrik Granlund på Handelsnytts fråga om hur bland annat den som jobbar ofrivillig deltid kommer att drabbas.

Handläggarna hinner inte med

Han är också kritisk till övergångsreglerna.

Alla ärenden som inte hunnit handläggas före 30 september omfattas av de nya reglerna, oavsett när arbetslösheten inträffade.

– Det hade varit mer rättvist om alla som blev arbetslösa före 1 oktober prövades enligt de gamla reglerna. Det handlar inte om att jag förespråkar någon av modellerna, men det borde inte hänga på hur snabbt våra handläggare hinner beta av högarna av ansökningar, säger Henrik Granlund på Handels a-kassa.

Räkneexempel (baseras på medellönen)

Räkneexemplen nedan utgår från att sökanden varit medlem hela ramtiden på 12 månader, samt att hen haft en inkomst av arbete om minst 11 000 kr i minst 11 av ramtidens 12 månader och att den inkomst som är angiven som månadslön är den genomsnittliga inkomsten per månad under ramtiden.

Butiksanställd: 23 285 kronor Tidigare försäkring Genomsnittlig inkomst per dag: 23 285 / 22 = 1 058,41 kr

23 285 / 22 = 1 058,41 kr Ersättning: 1 058,41 x 0,8 = 847 kr/dag (om helt arbetslös 18 634 kr/mån)

1 058,41 x 0,8 = 847 kr/dag (om helt arbetslös 18 634 kr/mån) Dag 1-200 (80 procent): 847 kr/dag (18 634 kr/mån)

847 kr/dag (18 634 kr/mån) Dag 201-300 (70 procent): 741 kr/dag (16 302 kr/mån) Från 1 oktober Ersättningsgrundande inkomst: 30 040 kr

30 040 kr Ersättning: 23 285 x 0,8 = 18 628 kr/mån (om helt arbetslös hel månad)

23 285 x 0,8 = 18 628 kr/mån (om helt arbetslös hel månad) Dag 1-100 (80 procent): 18 628 kr/mån

18 628 kr/mån Dag 101-200 (70 procent): 16 300 kr/mån

16 300 kr/mån Dag 201-300 (65 procent): 15 135 kr/mån

Lageranställd: 30 040 kronor Tidigare försäkring Genomsnittlig inkomst per dag: 30 040 / 22 = 1 365,45 kr

30 040 / 22 = 1 365,45 kr Ersättning: 1 365,45 x 0,8 = 1 093 kr/dag (om helt arbetslös 24 024 kr/mån)

1 365,45 x 0,8 = 1 093 kr/dag (om helt arbetslös 24 024 kr/mån) Dag 1-200 (80 procent): 1 093 kr/dag (24 046 kr/mån)

1 093 kr/dag (24 046 kr/mån) Dag 201-300 (70 procent): 956 kr/dag (21 032 kr/mån) Från 1 oktober Ersättningsgrundande inkomst: 23 285 kr

23 285 kr Ersättning: 23 285 x 0,8 = 18 628 kr/mån (om helt arbetslös hel månad)

23 285 x 0,8 = 18 628 kr/mån (om helt arbetslös hel månad) Dag 1-100 (80 procent): 18 628 kr/mån

18 628 kr/mån Dag 101-200 (70 procent): 16 300 kr/mån

16 300 kr/mån Dag 201-300 (65 procent): 15 135 kr/mån

Lageranställd (som jobbar obekväma tider och har skift/ob-ersättning): 32 742 kronor Tidigare försäkring Genomsnittlig inkomst per dag: 30 040 / 22 = 1 365,45 kr

30 040 / 22 = 1 365,45 kr Ersättning: 1 365,45 x 0,8 = 1 093 kr/dag (om helt arbetslös 24 024 kr/mån)

1 365,45 x 0,8 = 1 093 kr/dag (om helt arbetslös 24 024 kr/mån) Dag 1-200 (80 procent): 1 093 kr/dag (24 046 kr/mån)

1 093 kr/dag (24 046 kr/mån) Dag 201-300 (70 procent): 956 kr/dag (21 032 kr/mån) Från 1 oktober Ersättningsgrundande inkomst: 23 285 kr

23 285 kr Ersättning: 23 285 x 0,8 = 18 628 kr/mån (om helt arbetslös hel månad)

23 285 x 0,8 = 18 628 kr/mån (om helt arbetslös hel månad) Dag 1-100 (80 procent): 18 628 kr/mån

18 628 kr/mån Dag 101-200 (70 procent): 16 300 kr/mån

16 300 kr/mån Dag 201-300 (65 procent): 15 135 kr/mån