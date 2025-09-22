Liberalernas väljarstöd ligger och skvalpar på vad som beskrivits som folkölsnivå. Det är snarare lättöl och långt ifrån de 4 procent som skulle krävas för att överleva nästa val.

Internt är det turbulent, som vanligt, men inte blir liberalerna lugnare av att SD kräver ministerposter för att stötta en högerregering efter nästa val.

Sverige missar klimatmål och utsläppen ökar

Ska Simona Mohamsson och Romina Pourmokthari, som ändå får ses som partiets framtid, lägga sig helt platt för Sverigedemokraterna? De två ministrarna verkar mer okej med det än resten av partiet.

I stället försöker de prata om saker de båda ministrarna tror sig ha koll på: klimatet, skolan. L sitter på tunga ministerposter och borde således ha något att komma med. Men icke.

Som experter anat länge kommer Sverige missa sina klimatmål 2030. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari gjorde den första längre intervjun på länge i DN – och skyllde på felaktiga prognoser från sina dumma myndigheter.

Hon lovade att avgå om utsläppen inte minskade. Nu har de ökat. Pourmoktharis lösning: att räkna annorlunda. Fiffigt.

Röstade emot vinststopp i skolan

Och de där historiska skolmiljarderna som Simona Mohamsson lanserade i veckan visade sig inte räcka så långt som ministern ville få det att låta.

Ihop med mobilförbudet har det dock varit en hyfsat lyckad manöver för att slippa ta ansvar för vad som faktiskt spelar roll: vinsterna.

Vikariestopp, slopade simhallsbesök och uppsagda elevassistenter medan friskolor täljer guld, däremot. ”Skiten måste väck”, proklamerade utbildningsministern.

En omröstning ägde faktiskt rum i riksdagen den 16 september. Där röstade L emot.

Aktiebolagen – själva skiten – blir kvar och det kommer alltså fortsatt vara ett rent helvete för kommunerna att försöka bedriva skolverksamhet.

Dålig hämnd på sossesverige

Men L ska komma ihåg att människor inte är så dumma som liberala politiker verkar tro.

Folk ser igenom försöken att snacka sig ur sitt eget ansvar och skjuta över det på andra.

Den liberala svansföringen är absurd. Pourmokthari talar gärna om hur sossesverige hållit henne tillbaka. Att hon i samma sossesverige blev den yngsta ministern någonsin talar inte för hennes sak.

Och att hon nu sumpar framtiden för oss andra är ingen kanonhämnd på varken Göran Persson och Stefan Löfvén.

Väljarna underkänner Liberalerna

Och när Simona Mohamsson valdes stod hon samma dag på en scen i Almedalen och beskrev en lyckad integrationsresa genom ett gott samhälle och en fungerande svensk skola.

Allt detta förvägrar hon nu andra.

Men alla andra ska kämpa, anstränga sig, göra rätt för sig, köpa rätt saker och integrera sig. Själva nöjer sig med att slingra sig och pekar finger.

Att efter en sådan anti-bedrift uppmana andra att bilda sig och bete sig är så arrogant att det knappt finns ord.

Med den senaste veckans utveckling diskvalificerade sig även dessa L-ledare i skol- och klimatfrågor.

Och väljarna, de underkänner både Mohamsson, Pourmokthari och deras förvirrade skara charlataner.