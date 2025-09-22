Mer än 20 års kamp – bussförarna kräver kortare arbetsdagar

Artikeln i korthet Fackliga företrädare vill ha kortare ramtider för bussförare, som idag kan vara upp till 13 timmar, vilket påverkar deras möjlighet att hantera familj och fritid.

I vissa regioner som Skåne och Göteborg har ramtiden sänkts till 10 timmar men i Stockholm kvarstår långa arbetspass.

I vissa regioner som Skåne och Göteborg har ramtiden sänkts till 10 timmar men i Stockholm kvarstår långa arbetspass.

Kommunal har krävt att ramtiden ska sänkas till 10 timmar för att möta medlemmarnas krav och förhandlingarna om nya avtal pågår.

Kampen för kortare ramtider har pågått i mer än 20 år (artikeln i länken är från oktober 2004).

Ramtiden avgör hur lång en arbetsdag får vara med raster, uppehåll och pauser inräknat.

När Kommunalarbetaren ringer fackliga företrädare tar flera upp att det är mer än 100 år sedan Socialdemokraterna krävde 8 timmars arbetsdag.

Arbetstiderna är också den viktigaste frågan för Kommunal i förhandlingarna med arbetsgivarorganisationerna Sveriges bussföretag och Sobona. Nuvarande avtal går ut i månadsskiftet september-oktober.

I dag är ramtiden 13 timmar i det centrala kollektivavtalet med Sveriges bussföretag.

– Om du är borta 13 timmar är det svårt att ta hand om barnen, att hämta dem på fritids. Det är jobbigt, för det måste finnas mjölk och bröd på bordet, säger Temesgen Tekeste, bussförare i Stockholm och facklig företrädare för Kommunal.

Kortare ramtid i Skåne

Runt om i landet kräver fackliga företrädare att ramtiderna kortas.

– Jag tycker att vi borde ha 8 timmars arbetsdag, säger Mikael Olsson, regionalt skyddsombud inom trafiken i Region Skåne.

I Skåne, där Nobina har en stor del av busstrafiken, har man redan fått ner ramtiden till från 13 till 10 timmar. Även i Göteborg har ramtiden sänkts till 10 timmar på några bussföretag.

Där berättar förare att kortare pass gör att de är piggare och inte sover bort sin fritid på samma sätt som tidigare.

Men i Stockholm finns fortfarande arbetspass på 13 timmar med långa uppehåll mellan körningarna. Det kallas för delade turer och är något som ökar enligt Temesgen Tekeste, som granskar scheman.

Han berättar att många bussförare sjukskriver sig efter fyra 13-timmarspass. Skälet är att de inte orkar.

Kommunal kräver 10 timmar

Trots att bussförare vill ha arbetsdagar på 8 timmar och ramtider på 9 timmar så kräver inte Kommunal det. I stället är kravet 10 timmar. Skälet är att det är detta som flertalet medlemmar krävt inför avtalsförhandlingarna.

Det säger Marie-Louise Eng som förhandlar för Kommunal. Kravet på kortare ramtider har alltså Kommunal drivit i mer än 20 år.

Är det ett misslyckande att Kommunal inte kunnat förhandla bort långa ramtider?

– Det är uppenbart att många medlemmar anser att det skulle vara bra med kortare ramtider. Så länge som de vill att Kommunal prioriterar den frågan kommer vi att göra det. Men det krävs ju också att motparten kan tänka sig att förhandla. Än har vi inte kunnat komma överens om en lösning där det inte innebär försämringar av annat, säger Marie-Louise Eng.

Hon tillägger att det är svårt att skapa heltidstjänster med kortare ramtider. Skälet är att det är många resenärer på morgonen och eftermiddagen.

Mitt på dagen är det färre, därför blir det delade pass och därmed långa ramtider. Men förutsättningarna kan vara olika förklarar Marie-Louise Eng. I storstäder med jämn trafik kan det vara lättare att få ned ramtiderna. I glesbygd är det svårare på grund av längre avstånd och färre avgångar.

Vill ha bort delade pass

– Det mest optimala hade varit att få bort delade pass, säger Marie-Louise Eng.

Samtidigt säger hon att det centrala kollektivavtalet tillåter lokala uppgörelser om till exempel arbetsförläggningen. Det är så ramtiderna kortats på vissa bussbolag i Göteborg.

Kommunals krav för bussbranschen Löneökningar med 4,2 procent dock lägst 1 222 kronor per månad och heltidsanställd.

En låglönesatsning som innebär höjda lägstalöner motsvarande löneökningarna eller en höjning av lägstalönerna med 1 406 kronor, om det finns lägstalöner under 25 000 kronor.

Högre avsättningar till tjänstepensionen.

Deltidsanställda som arbetar extra timmar ska få övertidsersättning på samma sätt som heltidsanställda.

Sänkt ramtid till 10 timmar. Läs mer om Kommunals krav för Bussbranschavtalet: https://www.kommunal.se/nyhet/kommunal-har-vaxlat-avtalskrav-med-sveriges-bussforetag Och gentemot Sobona: https://www.kommunal.se/nyhet/avtalsforhandlingar-2025-startar-sobona-trafik Nuvarande avtal gäller till den 30 september 2025. Läs mer

Tajta körtider ett stort problem

Men det största problemet för många förare är egentligen de tajta körtiderna.

– De har tagit bort minut för minut för minut. Det är total katastrof, säger Mikael Olsson i Skåne.

Även i Stockholm är det svårt att hålla körtiderna mellan hållplatserna, särskilt i rusningstrafik.

– Trafiken ökar hela tiden, de har inte räknat in stoppen vid trafikljusen och så kommer det någon med rullator som ska gå på, det tar en och en halv minut längre tid, säger Temesgen Tekeste,

Det här gör att pauserna blir kortare än vad som står i avtalet.

– Du får välja om du ska gå på toa eller ta en fika. Stressen gör att jag kan tappa koncentrationen, som yrkesförare tappar du säkerheten, säger Temesgen Tekeste.

Rasten krymper när trafikstörningar inte räknas med i körtiden. Film: Elin Steen

Facket måste bli tuffare

I förhandlingarna om ett nytt avtal kräver facket att reglerna om raster och uppehåll ses över.

– Det minsta man kan begära är att bussförare har möjlighet att ta rast och pauser under arbetsdagen, säger Marie-Louise Eng.

Exakt vad Kommunal kräver vill hon inte säga eftersom förhandlingar pågår. Samtidigt säger hon att facket på arbetsplatserna måste bli tuffare på att bevaka att reglerna följs.

Sveriges Bussarbetsgivare vill inte kommentera de pågående avtalsförhandlingarna.

Kommunalarbetaren har även sökt Sobona, alltså de kommun- och regionägda trafikbolagens arbetsgivarorganisation, för en kommentar.

Avtal berör cirka 25 000 Cirka 23 000 anställda i 230 busstrafik och bussresearrangörer som är anslutna till Sveriges Bussföretag berörs av bussbranschavtalet.

Omkring 3 900 anställda arbetar hos 11 arbetsgivare som är anslutna till Sobona Trafik. Läs mer

7 bussförare om de viktigaste frågorna

Else-Marie Mbye, bussförare Kungsbacka Vilken fråga påverkar bussförarna mest? – För att yrket ska bli attraktivt måste det gå att kombinera med familjelivet. De flesta bussförare jobbar varannan helg, det borde vara var tredje. Vad är viktigast att förändra i avtalen? – Om bussbolagen kan lägga scheman med morgonpass för en grupp, dagpass för en annan och sena pass för en tredje då skulle både morgon- och kvällsmänniskor må bättre. Bussbolagen bör undvika är blandade schemagrupper för det tär på kroppen. Vi behöver högre ob-tillägg och högre ingångslöner för att yrket ska bli attraktivt och för att höja lönerna för oss andra. Läs mer

Arne Saand, bussförare, huvudskyddsombud Södertälje Vilken fråga påverkar bussförarna mest? – Vi behöver scheman med jämnare start- och sluttider. Vi behöver våra pauser. Vi har 10 minuter, men vi ska parkera bussen, gå till och från rastlokalen så det försvinner 4 minuter. Då har du kvar 6 minuter för kaffe och toabesök. Vad är viktigast att förändra i avtalen? – I garaget är den absolut viktigaste avtalsfrågan är att vi ska börja och sluta på samma plats. Som det är nu gäller det inte alla, men det är vårt krav. Ramtiderna bör vara max 9,5 timmar. Med långa dagar på tio och en halv timme är man inte riktigt klar i huvudet de sista två timmarna. Läs mer

Dilan Kurdi, skyddsombud Gävle Vilken fråga påverkar bussförarna mest? – På grund av körtiderna, hinner det ibland gå tre-fyra minuter av ens paus. Och det blir stressigt att hinna gå på toaletten till exempel. Vad är viktigast att förändra i avtalen? – Förkorta arbetstiden och se till att återhämtningen blir bättre. Läs mer

Mikael Andersson, facklig företrädare Linköping Vilken fråga påverkar bussförarna mest? – Det största problemet är de långa passen på max tio och en halv timme. Och det här med spetsvändningar, att man ska avgå samma minut som man kommer till ändhållplatsen. Vi har problem med att hinna uppsöka en toalett på grund av att körtiderna inte är korrekta. Vad är viktigast att förändra i avtalen? – Jag skulle önska att man fick ner passen till tio timmar. Läs mer

Lyes Ramdani, arbetsplatsombud Eskilstuna Vilken fråga påverkar bussförarna mest? – Höj lönerna och gör jobbet mer attraktivt. Man ska börja med lönerna. Läs mer

Magnus Sandholm, spårvagnsförare, sektionsordförande Göteborgs Spårvägar och avtalsdelegerad Göteborg Vilken fråga påverkar bussförarna mest? – Det är viktigt med sammanhållen vila. Som det är nu hinner vi inte ha ett socialt liv och umgås med familj och vänner. Veckovilan behöver vara längre än 36 timmar, det är viktigt för återhämtningen och det sociala livet. Vad är viktigast att förändra i avtalen? – Högre pensionsavsättningar. Uppräkning av arbetstiden mellan klockan 22 – 06 så att arbetstiden reduceras. Det skulle gälla all ob-tid. Läs mer