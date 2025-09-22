Mer än 20 års kamp – bussförarna kräver kortare arbetsdagar
Bussförare kräver kortare arbetsdagar och att de ska kunna ta rast. Arbetstiderna är minst lika viktiga som löneökningar när fackförbundet Kommunal förhandlar nya avtal för trafikanställda.
Kampen för kortare ramtider har pågått i mer än 20 år (artikeln i länken är från oktober 2004).
Ramtiden avgör hur lång en arbetsdag får vara med raster, uppehåll och pauser inräknat.
När Kommunalarbetaren ringer fackliga företrädare tar flera upp att det är mer än 100 år sedan Socialdemokraterna krävde 8 timmars arbetsdag.
Arbetstiderna är också den viktigaste frågan för Kommunal i förhandlingarna med arbetsgivarorganisationerna Sveriges bussföretag och Sobona. Nuvarande avtal går ut i månadsskiftet september-oktober.
I dag är ramtiden 13 timmar i det centrala kollektivavtalet med Sveriges bussföretag.
– Om du är borta 13 timmar är det svårt att ta hand om barnen, att hämta dem på fritids. Det är jobbigt, för det måste finnas mjölk och bröd på bordet, säger Temesgen Tekeste, bussförare i Stockholm och facklig företrädare för Kommunal.
Kortare ramtid i Skåne
Runt om i landet kräver fackliga företrädare att ramtiderna kortas.
– Jag tycker att vi borde ha 8 timmars arbetsdag, säger Mikael Olsson, regionalt skyddsombud inom trafiken i Region Skåne.
I Skåne, där Nobina har en stor del av busstrafiken, har man redan fått ner ramtiden till från 13 till 10 timmar. Även i Göteborg har ramtiden sänkts till 10 timmar på några bussföretag.
Där berättar förare att kortare pass gör att de är piggare och inte sover bort sin fritid på samma sätt som tidigare.
Men i Stockholm finns fortfarande arbetspass på 13 timmar med långa uppehåll mellan körningarna. Det kallas för delade turer och är något som ökar enligt Temesgen Tekeste, som granskar scheman.
Han berättar att många bussförare sjukskriver sig efter fyra 13-timmarspass. Skälet är att de inte orkar.
Kommunal kräver 10 timmar
Trots att bussförare vill ha arbetsdagar på 8 timmar och ramtider på 9 timmar så kräver inte Kommunal det. I stället är kravet 10 timmar. Skälet är att det är detta som flertalet medlemmar krävt inför avtalsförhandlingarna.
Det säger Marie-Louise Eng som förhandlar för Kommunal. Kravet på kortare ramtider har alltså Kommunal drivit i mer än 20 år.
Är det ett misslyckande att Kommunal inte kunnat förhandla bort långa ramtider?
– Det är uppenbart att många medlemmar anser att det skulle vara bra med kortare ramtider. Så länge som de vill att Kommunal prioriterar den frågan kommer vi att göra det. Men det krävs ju också att motparten kan tänka sig att förhandla. Än har vi inte kunnat komma överens om en lösning där det inte innebär försämringar av annat, säger Marie-Louise Eng.
Hon tillägger att det är svårt att skapa heltidstjänster med kortare ramtider. Skälet är att det är många resenärer på morgonen och eftermiddagen.
Mitt på dagen är det färre, därför blir det delade pass och därmed långa ramtider. Men förutsättningarna kan vara olika förklarar Marie-Louise Eng. I storstäder med jämn trafik kan det vara lättare att få ned ramtiderna. I glesbygd är det svårare på grund av längre avstånd och färre avgångar.
Vill ha bort delade pass
– Det mest optimala hade varit att få bort delade pass, säger Marie-Louise Eng.
Samtidigt säger hon att det centrala kollektivavtalet tillåter lokala uppgörelser om till exempel arbetsförläggningen. Det är så ramtiderna kortats på vissa bussbolag i Göteborg.
Tajta körtider ett stort problem
Men det största problemet för många förare är egentligen de tajta körtiderna.
– De har tagit bort minut för minut för minut. Det är total katastrof, säger Mikael Olsson i Skåne.
Även i Stockholm är det svårt att hålla körtiderna mellan hållplatserna, särskilt i rusningstrafik.
– Trafiken ökar hela tiden, de har inte räknat in stoppen vid trafikljusen och så kommer det någon med rullator som ska gå på, det tar en och en halv minut längre tid, säger Temesgen Tekeste,
Det här gör att pauserna blir kortare än vad som står i avtalet.
– Du får välja om du ska gå på toa eller ta en fika. Stressen gör att jag kan tappa koncentrationen, som yrkesförare tappar du säkerheten, säger Temesgen Tekeste.
Facket måste bli tuffare
I förhandlingarna om ett nytt avtal kräver facket att reglerna om raster och uppehåll ses över.
– Det minsta man kan begära är att bussförare har möjlighet att ta rast och pauser under arbetsdagen, säger Marie-Louise Eng.
Exakt vad Kommunal kräver vill hon inte säga eftersom förhandlingar pågår. Samtidigt säger hon att facket på arbetsplatserna måste bli tuffare på att bevaka att reglerna följs.
Sveriges Bussarbetsgivare vill inte kommentera de pågående avtalsförhandlingarna.
Kommunalarbetaren har även sökt Sobona, alltså de kommun- och regionägda trafikbolagens arbetsgivarorganisation, för en kommentar.