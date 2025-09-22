Tisdag 16 september, Stenungsund

Under tisdagen 16 september inträffade en arbetsplatsolycka i Stenungsund. En elektriker fick ström i sig i samband med arbete med ett kylskåp. Arbetsplatsen var en av industrierna i Stenungsund. Polisen kom till platsen för att dokumentera och ta uppgifter för en anmälan om arbetsplatsolycka. Enligt Nyheter Sto kunde elektrikern självmant ta sig till vårdcentral för kontroll.

Onsdag 17 september, Kramfors

Dagen efter, den 17 september, inträffade en arbetsplatsolycka i Kramfors där en man skadades efter att ha fått ström i kroppen. Mannen fördes omgående till sjukvård med ambulans, men var vid avfärden vaken och talbar. Polisen utreder händelsen som en arbetsplatsolycka. Skadeläget för mannen är fortfarande okänt.

Lördag 20 september, Uddevalla

Under lördagsmorgonen skadades två personer i en arbetsplatsolycka i Uddevalla.

Det var vid åttatiden på lördagsmorgonen som polis och ambulans larmades till en arbetsplatsolycka vid ett spårområde i centrala Uddevalla. Två personer hade fått ström i sig, uppgav polisen.

Enligt Bohuslänningen var de skadade en man i 20-årsåldern och en man i 45-årsåldern. Båda fördes till sjukhus. och fick stanna kvar för vård.

– De kvarstannar för vård båda två. Läget bedöms vara allvarligt men stabilt, säger Johan Ernelin, NU-sjukvårdens tjänsteperson i beredskap till Bohuslänningen.

Olyckan betraktas som en arbetsplatsolycka och en anmälan om vållande till kroppsskada har upprättats.

