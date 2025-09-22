Många av Felicia Jensens kunder på salong Felicious i Lund är stamkunder.

De klipper och färgar håret varje månad och lägger ganska mycket pengar på frisörbesök och hårvård.

– För dem är det en del av vardagen att klippa sig. För andra kan vi göra så mycket mer än att klippa topparna, säger Felicia Jensen, som äger och jobbar på salong Felicious i Lund.

– För vissa kan en klippning handla om att bli socialt accepterad i samhället, att kunna söka ett nytt jobb eller bostad. Det är inte bara utseendefixerat utan handlar också om den egna självbilden och självkänslan, att hitta tillbaka till sig själv och samhället, fortsätter hon.

”Vi klippte extremt många stora förändringar”

Tillsammans med sin kollega Maja Pettersson klippte Felicia Jensen hemlösa och andra socialt och ekonomiskt utsatta personer gratis under en lördag i början av september.

De jobbade ideellt på ett event för hemlösa som anordnades av föreningen Hopekind.

Intresset var stort. Mellan 60 och 80 personer hann frisörerna klippa under dagen. Många av kunderna hade inte klippt sig på flera år och blev av med flera decimeter hår.

– Vi klippte extremt många stora förändringar, det var skithäftigt! Vi gjorde det utomhus och hade inte schamponering och så, men vilken skillnad det blev.

”Det gav oss jättemycket”

Men det var inte bara gratiskunderna som fick ut något bra av klippningarna, konstaterar Felicia Jensen.

– Även om vi bara klippte i 15 minuter så får många en relation till sin frisör. De delade med sig av sin livshistoria och berättade varför de hamnat där. Det var väldigt fint och lärorikt. Man blev väldigt berörd av dagen.

Skulle du rekommendera andra frisörer att delta på liknande event?

– Gud ja, absolut! Vi är så vana att träffa en viss typ av kund. Det var så lärorikt att bredda vårt synsätt och att kunna ge tillbaka med vår styrka, givetvis det praktiska i form av en klippning, men också det sociala. Vi hade jättefina samtal som gav oss jättemycket.