Facket efter ambulansmordet: ”Brustit totalt”

Det var vid lunchtid i lördags som SOS Alarm fick ett samtal, som då bedömdes som ”lugnt och odramatiskt”, utan misstankar om hot och våld.

Bara några dagar tidigare hade mannen på adressen attackerat ambulanspersonal med ett baseballträ.

När ambulansen i lördags kom till samma adress dödades ambulanssjukvårdaren av ett vasst föremål.

Malin Ragnegård, ordförande för Kommunal.

– Ingen ska behöva dö på jobbet, det är fruktansvärt att det händer. Att man blir mördad i sitt arbete, det är svårt att sätta ord på, säger Malin Ragnegård, ordförande, Kommunal där ambulanssjukvårdaren var medlem.

Hon är kritisk till rutiner för kommunikation och säkerhet inte fungerat.

– I det här fallet har den uppenbarligen brustit totalt, annars skulle det här inte ha hänt, säger Malin Ragnegård.

I somras uppmärksammande Socialsstyrelsen den bristande säkerheten i en rapport.

– Nu har det värsta tänkbara hänt, det här måste leda till att kontrollrutiner och alla funktioner som brustit i det här fallet fungerar fortsättningsvis, säger Malin Ragnegård.

Händelsen i helgen har lyft behovet av att vissa utryckningar ska ”flaggas”, alltså en varning för att hot och våld kan förekomma på adressen.

– Allt måste ses över, vad kan vi göra för att säkra att alla som arbetar kan känna sig trygga och säkra på jobbet. Ingen ska riskera livet, säger Malin Ragnegård.

Fackförbundet Kommunal har nu fokus på att stötta drabbade medlemmar, i Region Gävleborg sedan har facket sedan i helgen haft telefonerna öppna för att stödsamtal.