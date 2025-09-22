Efter en traumadumpning polisanmälde hon sin man

Jag sitter i en fåtölj hos terapeuten.

Hon säger: Blunda och sätt ner fötterna på golvet. Placera dig i det smärtfyllda minnet. Tala i presens och jagperspektiv. Jag berättar om en av barndomens svåraste händelser. Genom hela övningen är kroppen stum. Inga tårar. Ingen förlösning.

När vi når fram till crescendot, där jag som nedkastad femåring kravlar runt på badrumsgolvet som en mask, ryggradslös och tillintetgjord, säger terapeuten att den vuxna Jessica kommer in.

– Du tar barnet i handen och går till en trygg plats, var är den?

Tankarna rusar, var i världen är man helt trygg?

– Vi går till Sherwoodskogen, hasplar jag ur mig. Den tecknade. Vi sätter oss på en trädstam vid lägerelden. Lille John och Kluckan är där och…

Nu händer det. Rösten skär sig. Att tala om våld rör mig inte, men vid tanken på en fet höna med öppna armar (vingar) rämnar allt. Tårarna sprutar. Kroppen skakar.

– Kluckan, väser jag. Sedan kan jag inte säga något mer.

Kallas traumadumpning

Det ni nyss tagit del av brukar lite raljant kallas för traumadumping.

En rätt vanlig företeelse i terapikulturens tidevarv där vi frikostigt delar med oss av privatlivet, inklusive det allra svåra och fula.

Sociala medier är totalt nedlusat av influencers som i korta klipp säger att sträckkollande på skräp-tv mycket väl kan vara en traumarespons och att det är helt rimligt att bryta kontakten med ”underpresterande” vänner och familjemedlemmar.

Kanske kulminerade det häromveckan, då SvD:s Josefin de Gregorio utropade privatlivets kollaps i samband med att Christoffer Wollter talade ut om sitt sexmissbruk och mediaprofilen Lisa Borgs förlossningsvideo visades på SVT.

Det var mysigt i början

Inledningsvis var terapikulturen rätt mysig. Att bryta tystnaden, höja rösten och komma varandra nära på ett sätt som känts svårt under det känslostumma, ironiska 90-talet.

Eller i samröre med den emotionellt handikappade boomergenerationen.

Men snart visade sig också nackdelarna i form av kontrollfreaks som krävde triggervarningar, kastade sig över cancelleringsknappen och skällde ut vänner som inte svarade i telefonen då ”det triggar mitt barndomstrauma av att känna sig övergiven!”

Vidare hävdar psykologer att traumafokuset kan lura i människor att de är skörare och mer skadade än de faktiskt är.

Motreaktioner, eller parallella rörelser finns. Aftonbladets kulturchef Karin Pettersson, säger i en intervju att hon längtar bort från hyperpolitik och de starka känslornas dominans. Det finns ju inte så mycket förändringskraft i att bara ”känna” att orättvisor är fel, utan att också agera.

I höstens självhjälpsbok ”Resiliens”, skriven av psykologen Björn Hedensjö, betonas sådant som självreglering och människans psykologiska motståndskraft.

Pendeln håller på att svänga, eller har redan svängt. Kanske kommer traumabegreppet snart vara lika utskällt som woke.

Tänker på danska Naja Marie Aidt

Det är med detta i tankarna jag tar mig an danska Naja Marie Aidts bok ”Övningar i mörker”. Berättelsen om en 57-årig kvinna som lever med posttraumatisk stress. Det blir det en närmast renande upplevelse.

Trauma utan klickbait, utan spänningssökande plottwists eller tom känsloberusning.

Texten säger: ”såhär är det att leva med och försöka integrera erfarenheter av våld och övergrepp i sin livsberättelse.” Det är både krasst och poetiskt, smärtsamt och kärleksfullt.

Berättarjaget gömmer sig under soffbordet när hon är ensam i lägenheten, flyr vid oväntade ljud, flyr lantstället där väninnans make ”pratar med bullrig röst”, flyr simbassängen när någon föreslår TÄVLING.

Hos terapeuten får hon höra att ångest och rädslor bara är ”tankar och känslor” och hon tänker ”lägg av med den där jävla heliga zenskiten.”

Ah ja, applåder till dig Naja. För även om traumaterapi ofta är hjälpsamt skaver det i hela kroppen när nån jävel med meditationsaura reducerar den förlamande dödsångesten till ”lite känslor”.

Sammantaget serveras vi en verklighet där kvinnor som grupp bär på erfarenheter som drabbat dem just för att de är kvinnor- i en värld med män.

Det gör ont att läsa.

Slungas tillbaka till olika terapigrupper

Jag slungas tillbaka till de olika terapigrupper jag skickats till, med syftet att bearbeta gamla trauman. Kvinnors trauman.

Tillsammans har vi dansat/utfört kulturell appropriering till indisk musik för att landa i kroppen. Vi har målat livets träd för att se oss som kompetenta överlevare, övat oss i mindfulness och stresshantering.

Jag minns särskilt Beata, som under en ledarskapsutbildning plötsligt mindes övergrepp hon utsatts för som barn. Detta efter att en kvackare/självhjälpscoach uppmanat deltagarna att ”gräva i sitt inre”.

I det psykosliknande stresstillstånd som uppstod polisanmälde Beata sin egen sambo för brott som drabbat henne som barn. Försök koka ner detta till en ”lista över vanliga traumaresponser”, I dare you.

Jag bär Beata och de andra inom mig som heligt vatten. Deras stora trauman, de många små sticken.

Efter några år i terapirummen uppstår tanken att samhället spottar ur sig kvinnor som oss på löpande band.

Hur hade våra liv sett ut om vi fått hjälp tidigare?

Man kan också fråga sig hur våra liv sett ut om vi fått hjälp tidigare.

När vi möts har kampen pågått i flera år, vi är sjukskrivna, stresskänsliga, ångestfyllda.

Till stor kostnad för både individ och samhälle.

Därför hoppas jag att allt som rör psykisk ohälsa och dess orsaker inte kastas ut när tidsandan vänder.

Att de starka känslorna kan översättas till, ja vad, politisk handling? Verklig förändring i stället för känslornas hyperpolitik.

Eller är tanken att vi bara ska fortsätta dansa?