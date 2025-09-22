De drabbas mest av elolyckor

Ur Elsäkerhetsverkets senaste rapport om elolyckor (siffrorna gäller 2024) framgår det att anmälningarna om elolyckor ökar, men samtidigt blir de mindre allvarliga.

Enligt rapporten är Sverige ett av världens säkraste länder när det gäller el, men varje år skadas fortfarande många människor – både på jobbet och på fritiden.

Under 2024 rapporterades 1 016 elrelaterade skador, vilket är en ökning mot föregående år.

Sedan 2015 har antalet dödsfall på grund av elolyckor legat relativt konstant, med ett till två dödsfall per år.

Den siffran håller i sig även denna gång med två dödsfall.

Förolyckades vid industri

En elyrkesperson förolyckades på industri vid arbete med idrifttagning av reläskydd på ett inomhusställverk för högspänning.

En person förolyckades på sin fritid i samband med arbete med att ändra rotationsriktning på en trefas elmotor till en transportskruv på lantbruk.

Sedan 1972 har 405 personer omkommit på grund av strömgenomgång, under samma period omkom 13 personer på grund av en ljusbågeolycka.

Installations- och serviceelektriker är den mest utsatta elyrkesgruppen, och det är främst unga män som drabbas.

Siffror ur rapporten

1 016 elrelaterade skador rapporterades under 2024 – en ökning jämfört med 2023.

130 av dessa ledde till sjukfrånvaro, vilket är något färre än året innan.

Installations- och serviceelektriker är den mest utsatta elyrkesgruppen, men där har antalet skador med sjukskrivning upp till tre dagar minskat något.

Två personer omkom i elolyckor under 2024 – en på arbetsplats, en på lantbruk under fritid.

34 procent av alla elolyckor under de senaste fem åren har drabbat personer i åldersgruppen 16–24 år.