”Budgeten sviker oss som får Sverige att fungera varje dag”

I dag presenterade Tidöregeringen sin budget för 2026. Med stöd av Sverigedemokraterna väljer man att sänka skatten för de som redan har mest – samtidigt som man låter barnbidraget stå still, urholkar välfärden och ignorerar de som kämpar varje dag för att få livet att gå ihop.

Låt oss tala om min kollega Sarah.

Hon är ensamstående trebarnsmamma, jobbar deltid inom hemtjänsten i Stockholm. Hon är utrikes född, har ingen släkt eller familj som kan hjälpa till med barnpassning eller pengar.

Hon går upp i gryningen, tar bussen till jobbet, tar hand om våra äldre – och kommer hem till tre barn som behöver henne lika mycket som samhället gör.

Får noll i budgeten

Budgeten ger henne ingenting.

Inga höjda barnbidrag, trots att mat, kläder och fritidsaktiviteter blivit dyrare.

Inga satsningar på kommunal verksamhet, trots att arbetsbördan ökar.

Inga förbättrade arbetsvillkor, trots att hon sliter ut sin kropp för en lön som knappt räcker.

Inga investeringar i bostäder, trots att hon bor trångt och hyran stiger.

Samtidigt får höginkomsttagare tusenlappar i skattesänkning. Det är inte rättvist. Det är inte jämlikt. Det är inte ett Sverige vi kan vara stolta över.

Vi kräver en politik som ser oss

Som arbetarfeminist och sosse säger jag: det är nog nu! Vi kommunalare kräver en politik som ser Sarah, som ser oss som bygger samhället.

Vi som varje dag på året måndag som lördag, vardag som högtid, morgon som natt med matlådan i handen går till jobbet.

Ett jobb på deltid med dålig lön och sämre villkor än de flesta andra i samhället. Med ett schema som är till för dem vi jobbar för, men som gör det omöjligt att till exempel sjunga i kör varje tisdagskväll.

Ett jobb med en lön som inte räcker till barnens julklappar.

Här finns förslag till en budget

Vi behöver en ny regering som satsar på välfärd, rättvisa och trygghet – inte på skattesänkningar för de rikaste.

Ta bort det orättvisa karensavdraget.

Sluta sälj ut och privatisera våra välfärdsjobb.

Höj barnbidraget!

Vi behöver fler arbetskamrater och mer tid för att göra ett bra jobb både för oss och de som behöver oss.

Lowisa Ivman Anderzon behandlingsassistent och vice ordförande Kommunal Stockholm