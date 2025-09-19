Regeringen driver en politik som medvetet urholkar välfärden.

Med skattesänkningar för de redan mest välbeställda i stället för statsbidrag som kompenserar för inflationens effekter lämnar man kommuner och regioner i sticket.

Resultatet blir för många kommuner och regioner nedskärningar i sjukvården, kollektivtrafiken och skolan.

Värdesäkra statsbidragen

För medlemmarna i Kommunal – elevassistenter, vårdbiträden, bussförare och många fler – är verkligheten redan ansträngd.

De har inte råd med fler år av osäkerhet.

Men det finns ett alternativ. På Socialdemokraternas partikongress fattades ett tydligt beslut: statsbidragen till välfärden ska värdesäkras.

Inflationen får inte längre tillåtas äta upp resurserna som är avsedda för vår gemensamma välfärd. Det var ett historiskt beslut – och nu är det upp till bevis.

Flyttar ansvar från stat till kommuner och regioner

Höstens skuggbudget är första riktiga möjligheten att leverera.

Ska väljarna tro att Socialdemokraterna menar allvar med att bygga en starkare välfärd, måste värdesäkringen finnas med som en konkret budgetpost. Det går inte att vänta längre.

För sanningen är enkel: kostnaderna försvinner inte bara för att statsbidragen inte indexeras – de flyttas bara. Behoven i välfärden finns alldeles oavsett – en utebliven värdesäkring tvingar bara kommuner och regioner att bära kostnaderna.

Resultatet blir nedskärningar lokalt i stället för ett gemensamt ansvar nationellt.

Måste gå från ord till handling

Socialdemokraterna har redan valt en annan väg än regeringens skattesänkarpolitik.

Nu behöver den synas i det socialdemokratiska budgetalternativet – och så småningom också bland vallöftena.

Sverige behöver en socialdemokratisk budget som visar praktisk politisk handling – och vi vet att tusentals medlemmar i Kommunal och Reformisterna förväntar sig detsamma.

Kommunals medlemmar behöver det. Socialdemokraternas kongress har beslutat om det.

Värdesäkrade statsbidrag är ett måste för att nedskärningar i välfärden ska kunna upphöra.

Nu förväntar vi oss att det syns i Socialdemokraternas budgetmotion.