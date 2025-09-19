Vad jobbar du med?

– Jag skulle vilja säga att det kallas fälttekniker. När jag började 2001 jobbade jag mest med analog telefoni, som knappt finns kvar idag. Då kallades man teletekniker.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– Vi får våra uppdrag på morgonen och utgår hemifrån med servicebilen. Mitt jobb handlar ofta om att åka hem till kunder. Som i morse hade jag ett operatörsbyte på en villafiber, där jag bytte fiberomvandlare. Mycket tid går också åt till felsökningar, när kunder har problem med bredbandet. Då gäller det att hitta om felet sitter i utrustningen, i en kabel eller i något avbrott. Ibland får jag även större uppdrag, som att driftsätta ett helt flerfamiljshus. Då installerar vi utrustning i stationen eller elcentralen och ser till att varje lägenhet får i gång sina tjänster.

Johan Medin jobbar oftast mellan 07.30–16.00 och har 35 000 kronor i månadslön.

”Man känner sig välkommen”

Vad är roligast med jobbet?

– Att man ofta känner sig välkommen. Kunderna är glada när man kommer eftersom de väntat på att få sitt bredband fixat. Det känns verkligen som att man gör nytta, för i dag fungerar nästan inget utan en bra internetuppkoppling.

Vad är svårast?

– Vi gör många olika typer av jobb, men alla tekniker gör inte allt. Ibland behöver man hoppa in på uppdrag som man inte är van vid. Då kan det vara klurigt att veta exakt hur man ska gå till väga.

Vad har du för utbildning?

– När jag började fanns det egentligen ingen formell utbildning. Man halkade in i branschen och lärde sig av kollegor. Sedan har jag gått olika kurser, till exempel i att mäta och svetsa fiber. Vissa kollegor har längre utbildningar, men för mig har det mest varit lärande i jobbet.