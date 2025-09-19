Artikeln i korthet TPO, ett ämne som används i gelnagellack för att härda naglar, är förbjudet i hela EU från den första september.

Ämnet ingår i en grupp som kan vara cancerframkallande och påverka människors fortplantning.

Facket välkomnar förbudet som en viktig åtgärd för att skydda arbetsmiljön på nagelsalonger.

Den som jobbar på nagelsalong har hanterat det varje dag: ämnet TPO som ingår i gelnagellack. Det hjälper till att härda naglarna och ger en glansig yta.

Men från den första september är TPO förbjudet. Produkter som innehåller det får varken säljas till konsumenter eller användas på salong.

Anledningen är att TPO medför risk för störningar i fertiliteten hos djur. Exakt hur det påverkar människor vet man inte.

Men TPO ingår i en typ av ämnen som kan vara cancerframkallande, riskera mutationer eller störa fortplantningen.

– Det är en speciell grupp av ämnen, eftersom man använder dem direkt på kroppen i olika kosmetiska produkter. Det är inte som till exempel rengöringsmedel och bekämpningsmedel. De brukar vara märkta med varningstexter och vilken skyddsutrustning som bör användas, säger Sofia Bodare som är utredare på Läkemedelsverket.

Stör fortplantningen hos råttor

Alla ämnen som används i smink och andra kosmetiska produkter måste vara säkra.

Men i den grupp av ämnen där TPO ingår är reglerna extra hårda. Utgångspunkten är att sådana ämnen inte alls får användas i kosmetika.

Nu har nya tester, där råttor matats med TPO, visat på en risk för fertilitetsstörningar.

Enligt Sofia Bodare på Läkemedelsverket är det svårt att dra några specifika slutsatser om hur fertiliteten hos människor påverkas utifrån de nya studierna.

Men de nya testresultaten gör att TPO automatiskt förbjuds inom hela EU.

Hon tycker dock inte att man behöver vara orolig om man jobbar på nagelsalong och har hanterat produkter som innehåller TPO.

– Risken uppstår om man får lacket direkt på huden, inte på nageln. Vanligtvis har ju de som jobbar med naglar skyddshandskar och får inte ämnet på huden. Vi vet inte heller om det medför påverkan på människor, så förbudet är främst en försiktighetsåtgärd.

Facket: Inga medarbetare ska utsättas

På facket Handels, som organiserar nagelterapeuter, tycker man att det är bra att TPO förbjuds.

– Det är jättepositivt. När vi vet att ett ämne är farligt så ska det bara bort från branschen direkt. Inga medarbetare ska behöva utsättas för grejer som kan vara farliga. Det är en oerhört viktig arbetsmiljöfråga, säger Lena Åkesson, ombudsman på Handels.

Från nagelbranschen har det höjts röster om att förbudet trädde i kraft för fort. Många salonger står med lager av produkter som de nu varken får använda eller sälja.

– Om man jobbar med naglar och driver salong så ska sådant här inte komma som en överraskning. Man måste hålla sig påläst. Men vi ser att många som har salonger har stora kunskapsbrister. Både om kemikalier och om sitt ansvar för arbetsmiljön, säger Lena Åkesson.