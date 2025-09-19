Ännu ett nej för Tesla i konflikten om skyltar – här är alla turer

Artikeln i korthet Fackförbunden ST och Seko införde en postblockad mot Tesla i samband med IF Metalls strejk, vilket gjorde att Tesla inte kunde få sina registreringsskyltar via Postnord.

Efter flera rättsliga turer har Göta hovrätt och tingsrätten kommit fram till att frågan om registreringsskyltar bör hanteras av förvaltningsdomstol och inte av allmän domstol.

Postblockaden infördes några veckor efter att IF Metalls strejk mot Tesla brutit ut hösten 2023.

Som stöd för strejken bestämde fackförbunden ST och Seko att deras medlemmar inte ska hantera någon post till och från elbilsjätten.

Följden blev att Tesla inte fick tag på sina registreringsskyltar den vanliga vägen i och med att Transportstyrelsen, som ansvarar för att registreringsskyltar tas fram, skickar skyltarna via Postnord.

Förutom att Tesla systematiskt rundat blockaden genom att låta skicka registreringsskyltar till hemliga adresser var de även snabba med att stämma Transportstyrelsen.

Det har sedan hösten 2023 lett till många turer i rätten.

Nu har Tesla fått ett nytt nej från Transportstyrelsen, som menar att risken för att skyltarna hamnar i orätta händer skulle öka om de frångår sina rutiner.

Men trots avslag behöver striden om registreringsskyltarna inte vara avgjord. För att förstå varför behöver man backa bandet.

Detta har hänt:

Den 8 november 2023

Tesla vill veta hur Transportstyrelsen ställer sig till att bolaget kan hämta ut registreringsskyltar direkt hos tillverkaren av skyltarna alternativt om man kan låta någon annan än Postnord skicka registreringsskyltarna.

Den 20 november 2023

Transportstyrelsen meddelar varför man inte kan göra det bolaget efterfrågar.

Den 27 november 2023

Teslastämmer Transportstyrelsen och får rätt från Norrköpings tingsrätt som genom ett interimistiskt beslut tillfälligt förpliktigar Transportstyrelsen att låta bolaget hämta ut registreringsskyltarna hos tillverkaren.

Den 4 december 2023

Transportstyrelsen överklagar tingsrättens beslut och motiverar det med att myndigheten inte hade fått möjlighet att yttra sig. De menar att säkerhetsaspekterna inte blivit belysta och att det är oklart hur tingsrätten tänkt sig att Tesla ska hämta sina skyltar

Den 13 december 2023

Göta hovrätt upphäver tingsrättens beslut och väcker frågan om en allmän domstol överhuvudtaget kan avgöra frågan. Hovrätten pekade på att ärendet snarare behövde hanteras av en förvaltningsdomstol eftersom det rör en myndighet.

Den 27 mars 2024

Efter att hovrätten har upphävt tingsrättens beslut avvisar nu tingsrätten Teslas talan. Tingsrätten drar slutsatsen att allmän domstol inte är behörig att pröva frågan eftersom Transportstyrelsens besked var ett förvaltningsbeslut. Tesla överklagar beslutet till hovrätten.

Den 16 maj 2024

Göta hovrätt avslår Teslas överklagande och instämmer att en allmän domstol inte är behörig att föra den talan som Tesla har fört. Tesla överklagar beslutet till Högsta domstolen.

Den 14 november 2024

Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd.

Den 21 november 2024

Tesla gör ett nytt försök och begär att Transportstyrelsen ska se till att en specifik registreringsskylt kan lämnas på ett annat sätt än genom Postnord.

Den 5 december 2024

Transportstyrelsen avvisar Teslas begäran. Tesla överklagar nu beslutet till Förvaltningsrätten i Karlstad.

Den 19 juni 2025

Förvaltningsrätten konstaterar att det som parterna är oense om är vad som avses med att ”tillhandahålla” registreringsskyltar och tycker det är fel av Transportstyrelsen att inte pröva Teslas begäran i och med att att det handlar om en lagstadgad skyldighet. Förvaltningsrätten kräver att Transportstyrelsen gör en prövning.

Den 15 september 2025

Transportstyrelsen avslår Teslas begäran och motiverar det av flera skäl:

Transportstyrelsen har skapat en rutin där skyltar efter tillverkningen alltid lämnas till Postnord för distribution. Sedan är myndighetens ansvar fullgjort.

Lagen anger inte hur skyltar ska lämnas ut vilket ger Transportstyrelsen rätt att bestämma distributionsform.

Avsteg från ordningen skulle strida mot principer i regeringsformen om likabehandling och objektivitet.

Att frångå rutinen skulle öka risken för att skyltar hamnar i orätta händer.

Tesla har nu tre veckor på sig att överklaga beslutet.