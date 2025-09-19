Vi som arbetar som undersköterskor vill ge bästa möjliga vård, men verkligheten är brutal. Jobbet bryter ner oss fysiskt, psykiskt och ekonomiskt.

Våra äldreboenden tar i dag emot betydligt sjukare personer än tidigare. Det är en tung vård, och arbetsbelastningen blir därefter.

Samtidigt skruvas förväntningarna upp, som om äldreomsorgen vore ”spa med all inclusive”.

Verkligheten? Underbemanning och allt fler uppgifter.

Bakom kulisserna gråter vi

Vi är inte bara vårdpersonal – vi är anhöriga, psykologer, städare, sjukvårdare och handledare för praktikanter.

Rena serviceuppgifter läggs på oss, utan att vi har tid eller utbildning för dem. Vi ska till exempel rengöra tvättmaskiner och moppar, något vi aldrig lärde oss under undersköterskeutbildningen.

Vi får bära allt ansvar, men erkänns inte – vi får inte tillräcklig lön, utbildning eller stöd.

Vi ska alltid ge det bästa intrycket: empati, professionalism, tålamod, leenden. Men bakom kulisserna gråter vi, skriker av frustration, sorg och ilska.

Vi har noll status

Och det värsta: kraven ökar, men i lönesamtal och utvecklingssamtal saknas makt att påverka. När blir det vår tur att förändra situationen?

Finns det någon som vågar stå bakom oss och stödja oss? Hur länge ska vår status vara noll?

Jag har pratat med mina kollegor och frågat vad som är bäst och sämst med jobbet. Det bästa? Kollegorna. Det sämsta? Arbetstider, arbetsuppgifter och löner.

Skulle vi välja yrket igen om villkoren står still? Inte en enda.

Därför kräver vi:

Kortare arbetstid: 80 procent jobb med 100 procent lön. Tydlig arbetsfördelning mellan undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal – ansvar måste spegla kompetens. Bättre löner – minst 30 000 kr för en undersköterska med yrkestitel. Rimliga arbetsuppgifter, realistiska krav och stöd mot stress och utbrändhet.

Politiker: Ta ett helgpass!

Vi uppmanar er, politiker och makthavare: gå ett helgpass och ta vårt ansvar, vår lön och våra villkor.

Sedan kan vi ta debatten om vad som är rimligt.

Lidia Maka undersköterska Strängnäs