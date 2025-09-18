Vill Henrik Jönsson också cancla Jimmy Kimmel?

I svallvågorna av mordet på den radikalkonservative debattören Charlie Kirk har Disneykoncernen, efter påtryckningar från president Donald Trump, stängt av talkshowen ”Jimmy Kimmel Live”.

Kanalen ABC har tidigare utsatts för påtryckningar och hot om stämningar och indraget sändningstillstånd genom myndigheten FCC om de inte sällar sig till ledet och upphör med att väcka presidentens ogillande.

Återigen har man alltså krökt rygg.

”Grattis till ABC som till sist hade modet att göra vad som behövde göras”, skrev presidenten på sin plattform Truth Social. ”Då är det bara Fallon och Seth kvar, två fullständiga losers.”

Ett fullt normalt uttalande i en fullt normal demokrati.

Anledningen var att Kimmel skämtat om hur MAGA-rörelsen desperat försökt måla upp Charlie Kirks mördare som något annat än en av dem och hur de försökt göra allt i sin makt för att plocka politiska poäng på mordet. ”Mellan fingerpekandet fanns också en del sorg”, skämtade Kimmel.

Där hade något passerats. Vid ett skämt långt innanför yttrandefrihetens gränser.

”Han skulle bara ha krävt att alla hemlösa skulle bli dödade så hade han haft jobbet kvar” skämtade journalisten Mehdi Hasan på Bluesky. Han refererade till Byan Kilmeade, den programledare på Fox News som för någon dag sedan, utan konsekvenser, förespråkat giftinjektioner till hemlösa.

Men så ser alltså verkligheten ut.

Kimmel är en av många den senaste veckan som förlorat jobbet i efterspelet av känslostormarna efter mordet på Kirk. Lärare, piloter, universitetspersonal. Man har onekligen tagit alla chanser.

Tusentals människor hängs ut

I USA har en hemsida skapats där tusentals människor hängs ut. Och visst, ett antal av fallen är direkt osmakliga.

En kvinna som sagt sig ha tittat på den brutala mordscenen loopad i över en timme och njutit borde förmodligen inte arbeta som lärare. Det är fullständigt stört.

Men ett stort antal är registrerade för att de helt enkelt bara påpekat att de inte höll med Kirk och inte uppskattade hans åsikter. Nu uppmuntras amerikanska kristna fanatiker ringa deras chefer och kräva att de ska förlora jobbet.

Efter Krirks död hotade även flera svenska högerprofiler med att lista de i den svenska vänstern som inte visat nog stor respekt.

Busch påstår saker ingen kan se

Vice statsminister Ebba Busch påstod att svensk vänster visat upp ”fasansfulla reaktioner”, men ingen på hennes kansli kunde svara på var hon sett dem. Kanske i något kommentarsfält på Facebook.

Moderaten Hanif Bali, normalt någon som säger sig uppskatta ond ton, skriver tårdrypande till sina följare:

”Gör mig en tjänst om du orkar och skärmdumpa varenda en av dem. Skicka i DM eller här i tråd.”

Jönsson skriver på X

Högeryoutubern Henrik Jönsson, självutnämnd libertarian, skrev på sociala forumet X att: ”Till alla inom vänstern som indignerat säger ”Vem inom vänstern har du sett fira Charlie Kirks död?” säger jag: kolla in min kommande videokrönika, jag har så många exempel att jag inte ens vet hur jag ska hinna sortera det.”

Han utlovade en lista i kommande video, som än så länge inte dykt upp. Kanske för att rätt få i Sverige, förutom han själv, egentligen visste vem Kirk var. Det kan bli jobbigt att fylla ett helt litet TV-program med en lista som enbart består av komikern Johannes Finnlaugsson.

Vill Henrik Jönsson cancla Kimmel nu, undrar Johannes Klenell.

En Sverigedemokratisk tjänsteman skulle gå så långt att han ville tipsa amerikanska myndigheter om de svenskar som ”hyllat mordet” för att de skulle, citat, ”få det svårt att besöka USA i framtiden.”

Jag vet inte, men det är nästan så man kan tro att svenska högern börjat med åsiktsregistrering. Det ligger å andra sidan i tiden. Vi lever trots allt i ett land där regeringen just förbjudit sina medborgare att kalla en polis för potatisgris.

Den yttrandefrihet gänget i exemplen ovan högljutt i åratal sagt sig värna mot vänsterns snöflingor när det kommer till rasism – den tycks faktiskt inte ha betytt någonting alls för dem.