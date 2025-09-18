Ung svensk man klämd till döds på norskt oljeraffinaderi

Enligt tidiga uppgifter ska en svensk man i 20-årsåldern ha råkat ut för en klämolycka på ett oljeraffinaderi i Mongstad i Norge. Trots försök till hjärt- och lungräddning dödförklarades han på plats.

Jobbade för lyftkransföretag

Enligt norska NRK var mannen anställd av Crane Norway, som är en leverantör av kran- och lyfttjänster i norska Mongstad. Olyckan skedde i samband med en lyftoperation vid oljeraffinaderiets anläggning.

Efter olyckan stoppades allt icke-kritiskt arbete vid oljeraffinaderiet som drivs av Equinor.

”Vi är djupt berörda av denna tragiska olycka, där en person har mist livet under arbetet för Equinor. Jag vill uttrycka mina djupaste kondoleanser till familjen, vännerna och kollegorna som har förlorat en av sina egna”, säger Equinors vd Anders Opedal i ett pressmeddelande.

Olyckan utreds på flera håll

Företaget ska nu utreda händelsen. Även Polisen i Norge har inlett en utredning av dödsolyckan. Under torsdagsmorgonen meddelande också norska sjöfartsmyndigheten att de ska utreda olyckan, skriver NRK.

Under onsdagskvällen underrättades 20-åringens anhöriga om dödsfallet.