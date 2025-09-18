Det är medlemsmöte för fackklubben på Ica Kvantum i Landskrona, ett stenkast från den lilla nordvästskånska kuststadens pendeltågstation.

Inom kort ska butiken här omvandlas till en Ica Supermarket, minska sina lokaler och halvera antalet arbetade timmar från 1 200 per vecka till 600.

Det vet redan alla som jobbar här. Men vad de inte vet är hur det är tänkt att gå till.

Ovanlig situation

Ombudsman Kamil Walicki samlar ihop sina papper framför 30-talet Handelsmedlemmar. De sitter nervöst och skruvar på sig runt lunchborden i personalrummet.

Det är deras privatekonomi som står på spel. Många har jobbat här länge och har barn att försörja där hemma. En hel del är ensamstående.

Så tar Kamil Walicki till orda och säger att han tyvärr inte har några goda nyheter.

– Det här hör inte till vanligheten att vi kallar till den här typen av medlemsmöte. Jag brukar inte ge sådana här besked, det bör komma från arbetsgivaren. Men när arbetsgivaren nu duckar från ansvaret att informera er tycker jag att ni som medlemmar har rätt att få veta vad som pågår, säger han.

Löner som inte går att leva på

Så kommer beskedet. Kamil Walicki berättar att de muntliga förhandlingarna för några dagar sedan avslutades i oenighet.

Trots att arbetsgivaren, när förhandlingarna inleddes för några månader sedan, sa sig vara öppen för att lyssna till fackets synpunkter har de nu lagt fram sin linje.

Den tar ingen som helst hänsyn till det som facket har påtalat: att utifrån las-listan skona så många kontrakt med många timmar som möjligt och i stället säga upp resterande på grund av arbetsbrist.

Allas tjänster hyvlas

– Kvarvarande anställda skulle då fortsatt kunna leva på sin lön medan de som blir uppsagda på grund av arbetsbrist skulle få rätt till allt som följer med det: a-kassa, tillgång till omställningsstöd och i de fall anställningstiden är mer än fem år även avgångsvederlag, förklarar Kamil Walicki.

Som arbetsgivarens linje nu ser ut hyvlas i stället samtliga. Det vill säga att arbetsgivaren minskar timmarna på de anställdas kontrakt. Ingen av de omkring 45 i personalen, utom de i ledningsgruppen, kommer att få kontrakt på över 30 timmar i veckan.

Kamil Walicki har tillsammans med arbetsplatsens klubbordförande Tobias Ledel inför förhandlingarna suttit vid ett pappersöversållat bord, slitit sina hår, pusslat med scheman och ägnat åtskilliga timmar till att få ihop det mest skonsamma alternativet.

Ingen direkt förhandling

– Hade vi fått till rena arbetsbrister hade sju personer fått lämna och resten fått behålla sin kontrakt. Istället blir 36 anställda drabbade, säger Kamil Walicki.

Men arbetsgivaren sa nej till detta. Deras argument är att de vill behålla så många huvuden som möjligt för att kunna täcka vakanser vid sjukskrivningar och vab.

– En arbetsgivare som vill sina anställdas bästa kontrakterar alltid några procent över budget. Det är allra minst stressande för er som jobbar här. Man vet ju att det alltid kommer att finnas frånvaro och att budgeten då i slutändan kommer att gå ihop, säger Kamil Walicki.

Från 36 till 8 timmar

Klubbordförande Tobias Ledel är själv ett exempel på hur det kommer att kunna se ut.

Han har jobbat i butiken sedan 2013, det vill säga i drygt 12 år, och har i dag 36 timmar i veckan på sitt anställningskontrakt. I förslaget hamnar han på åtta timmar.

– Jag känner nog som alla mina kollegor i hela den här butiken. Man bygger ju hela privatlivet kring sin inkomst så det är stor oro, ängslan och faktiskt också förtvivlan, säger han.

Stor upprördhet och förtvivlan

Alla med kortare anställningstid än Tobias Ledel hamnar på än färre timmar. Ett stort gäng som varit anställda i omkring 10 års tid hamnar på mellan sju till två timmar per vecka.

Nu är upprördheten stor. Några gråter. Andra tröstar sina kollegor. Många är väldigt arga. Kamil Walicki kan inget annat än att stå och se på.

– Jag är ledsen, men det här är den värsta formen av förhandlingar vi ombudsmän kan ha. Lagen tillåter hyvlingens som det ser ut i dag, säger han till de drabbade.

Förbereder stämningar

Men han har inte gett upp än. Kamil Walicki har nu meddelat arbetsgivaren att han kommer att skicka in minst två stämningsansökningar: en om förhandlingsvägran eftersom inga egentliga förhandlingar har ägt rum, arbetsgivaren har inte tagit till sig något av det som facket har fört fram.

– Jag kommer också att göra en stämning mot kollektivavtal. I det förbinder sig arbetsgivarna att eftersträva minst 30 timmars-kontrakt, men här har man inte alls tagit hänsyn till det.

Fortsatta förhandlingar

Dagen efter klubbmötet får arbetsgivaren dock kalla fötter och meddelar att man vill återuppta förhandlingarna.

Men kommer inget nytt förslag kommer Kamil Walicki att se till att det hela går vidare till central förhandling. Då kommer arbetsgivarorganisationen Svensk Handel och en ombudsman från Handels med centralt förhandlingsmandat att ta över.

Vill inte kommentera

Handelsnytt har sökt handlarna som delar på chefsansvaret för butiken men får svar att de inte vill kommentera det hela i nuläget eftersom förhandlingar fortfarande pågår.

De hänvisar alla frågor till Icas centrala presstjänst.