Med bidragstaket sparkar regeringen på dem som ligger 

Under onsdagen meddelade regeringen att de går fram med sitt kritiserade bidragstak. Målet är, enligt dem själva i alla fall, att fler ska jobba och färre hamna i så kallat utanförskap.

Det kan ju låta bra, den som kan arbeta kan ju också förväntas göra det. Men för Tidöregeringen räcket det inte med att dessa människor ska arbeta. De har uttryckligen sagt att det är för fett att vara arbetslös.

Piskan större än moroten

Störst skillnad blir det för stora familjer med många barn, vilket bland andra Rädda Barnen varnar för kan slå hårt mot redan utsatta barn. 8 000 kronor mindre blir det för en familj med fem barn.

Skit i det, säger regeringen, och stramar åt riksnormen för hur socialbidraget räknas och kör på med både krav på kommuner, kvalificering till välfärden för invandrare och sänkta ersättningar.

Kommuner, som redan i dag har svårt att få budgetarna att gå ihop, tvingas också jaga in bidragstagare till praktik och andra aktiviteter.

Morötterna? En bonus på 15 procent av lönen upp till 25 000 kronor de första 18 månaderna. Alltså högst 3 750 kronor extra.

Över en halv miljon arbetslösa

Samtidigt har vi har långt över en halv miljon arbetslösa i det här landet. Vad som ska göras åt detta är högst oklart, regeringen vill hellre börja i andra änden.

Varningarna och sågningarna har inte varit nådiga. Barnrättsorganisationer, oppositionen, forskning, tja alla pekar på att bidragsreformen kommer få ödesdigra konsekvenser för dem som redan är mest utsatta.

Det rör som om runt 5 000 familjer som kommer träffas av taket. Men det spelar ingen roll, det viktiga är att skicka signalen att inte komma till Sverige. Eller som SD:s gruppledare uttryckte det: Vi är inte ett smörgåsbord för världens folk.

Ger sig på utsatta

Signalen är glasklar: det allra viktigaste är att det inte kommer några invandrare. För att lyckas med det är vi redo att kasta dig som är längst ner i samhällshierarkin – som är i störst behov av hjälp – under bussen. Du är exakt lika värdelös som du känner dig och ditt lidande ska nu bli ännu större.

Det tål så klart att påminnas om att alla bidrag som finns inte går att stapla på varandra, att det redan i dag finns regler för detta. Men det spelar ingen roll, livet ska på alla möjliga sätt göras jävligare för människor som behöver hjälp.

För sådan är svensk höger. De älskar att prata om hårt arbete. De älskar att tala om hårt arbete, om Moderaterna som partiet för den som kämpar, anstränger sig och gör rätt för sig. De framhåller gärna sin egen moraliska överlägsenhet, hur de tar ansvar och beter sig.

De hävdar att bara incitamenten blir tillräckliga kommer människor att ta i lite mer, jobba lite hårdare – och nå bättre resultat.

Vill ha ett klassamhälle

Samtidigt vägrar de driva en aktiv arbetsmarknadspolitik, låter vuxenutbildningen förfalla och har privatiserat sönder arbetsmarknadsinsatserna.

Vad de i dag lanserade förslagen i själva verket kommer att leda till är att fler människor lever i misär, fler drivs in i kriminalitet. Fler barn kommer hamna på gatan och fler kommer att ha svårt att äta sig mätta.

Det är inte ett problem för svensk höger, de vill snarare upprätthålla klassamhället och då behöver de ju hålla nere folk på samhällets botten.

Men det så klart, då kommer det bli enklare för arbetsgivare att dumpa löner och villkor och för hyresvärdar att ta ut ockerhyror. Så länge de får några vinnare kan de leva med massa förlorare.