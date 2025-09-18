Bland det härligaste vi svenskar vet är när vårt lilla land omtalas ute i den stora världen. Ikea, Abba, Max Martin, Volvo, vackra kvinnor, solidaritet – sådant tycker vi om när amerikaner, britter och kanske japaner pratar om oss.

Oturligt nog har Sverige på senare tid omtalats för saker som inte alls uppskattas på samma breda och trevliga sätt: våld, Anders Tegnell, surströmming, Borås.

Och den här veckan har Ungern – Ungern! – bestämt sig för att ge oss ordentligt på truten. Premiärminister Viktor Orbán valkampanjar nämligen med budskapet att utan honom blir Ungern som Sverige. Och Sverige ”kollapsar nu”, enligt Orbán.

Kristersson blev arg

Enligt premiärministern är över 280 minderåriga flickor anhållna för mord i Sverige. Det är i sak inte korrekt men vad spelar det för roll när man jobbar med vibes.



Sverige representerar ett ”kaos” som inte får vara Europas framtid, tycker Orbán. Det sprängs och skjuts för mycket här och det finns för många invandrare. Sverige har ”dragit sig tillbaka från europeisk civilisation”, heter det.

Det har till slut fått Ulf Kristersson, en stor tillskyndare av sanning, att tappa humöret. I den digitala drängstugan X meddelade han sig:

”Det här är hårresande lögner. Det är inte förvånande att de kommer från den man som nedmonterar rättsstatens principer i sitt eget land.”

Daltar med kriminella

Här blev i alla fall jag överraskad. Jag trodde att Kristersson och regeringen han leder i allt väsentligt delade Orbáns bild av Sverige.

Hur ska man annars tolka det när Kristersson själv talat om att Sverige förlorat kontrollen över kriminaliteten så till den milda grad att det går att likna det vid en pandemi? Och att de många våldsdåden i vårt land beror på ”en ansvarslös invandringspolitik”?

Eller när Gunnar Strömmer varnat för att brottsligheten är hotar både rättsstaten och demokratin?

Eller när Maria Malmer Stenergard förklarat att Sverige inte kan fortsätta vara ett öppet land på grund av invandring?

Eller när Johan Forssell målar upp Sverige som ett land där man daltat med kriminella och där ”den kravlösa vänsteridén i integrationspolitiken” härskat.

Samsyn om det mesta

Och hur ska man tolka det när exakt varenda moderat trixat med statistiken för att det ska framstå som att invandrare varken kan eller vill försörja sig?

Visst, man får beskriva sitt eget land som ett rent helvete om man vill. Det obegripliga är varför Kristersson går i klinch med Ungern, när de i själva verket tycks ha samsyn om det mesta. Att Moderaterna själva anklagas för att nedmontera rättsstatens principer är kanske en annan diskussion.



Men om man inte visste bättre kunde man tro att irritationen mest handlar om att Viktor Orbán i sin valrörelse snott de talepunkter som Ulf Kristersson själv hade tänkt använda för att prata skit om Sverige.