Handels krav: Mer ledigt för tjänstemän
Bra löneökningar till alla och mer ledigt. Det är två av Handels viktigaste krav i de förhandlingar som snart ska vara klara för tjänstemän i arbetarrörelsen.
Att alla ska få en garanterad löneökning är en av de tuffa frågorna när Handels förhandlar om ett nytt kollektivavtal för tjänstemän anställda på till exempel ABF och i Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Fackets motpart, arbetsgivarorganisationen Fremia, vill inte ha några garanterade löneökningar alls.
Frågan har tidigare lett till tuffa förhandlingar mellan facket och Fremia, men hur det går den här gången vill inte Cecila Creutz, central förhandlare på Handels säga något om.
”Vi kan inte säga så mycket om själva förhandlingarna eller var vi står i olika frågor” skriver hon i ett mejl till Handelsnytt och hänvisar till att förhandlingarna pågår.
Mer ledighet och högre lön
Andra frågor som facket driver är löneökningar på samma nivå som i andra redan tecknade avtal. Det innebär 6,4 procent på två år.
Facket kräver också mer ledigt och höjda insättningar till tjänstepensionen.
Dessutom driver Handels precis som alla LO-förbund det gemensamma kravet på att deltidsanställda ska få övertidsersättning när de jobbar extra timmar.
Det så kallade folkrörelseavtalet, för tjänstemän inom till exempel ABF, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, löper ut den sista september.
Det gör också Fremiaavtalet för tjänstemän i Hyresgästföreningen och Handels avtal för tjänstemän som jobbar inom LO och LO-förbunden, det så kallade AFO-avtalet.
Allt ska vara klart i oktober
Det innebär att det sammanlagt är några tusen tjänstemän som ska få nya avtal innan september tagit slut.
Fackets krav är till stor del likartade på de olika tjänstemannaavtalen.
Förhandlingarna för de fackliga tjänstemännen på AFO-avtalet inleddes den 15 september och förhandlingarna för tjänstemännen på Hyresgästföreningen drar igång den 19 september.
Sist ut är tjänstemannaavtalet som Handels tecknar med Kommunal.
Där drar förhandlingarna igång i början av oktober och avtalet löper ut den sista i samma månad.