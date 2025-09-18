Granskning av städbolag och berörande videoklipp kan prisas

De första nomineringarna till Tidskriftspriset släpptes under torsdagsförmiddagen.

Kommunalarbetaren och Fastighetsfolket är nominerade i kategorin ”Årets granskning” efter att ha granskat det snabbt växande städbolaget Kleni – som städar på skolor och vårdcentraler runt om i landet – ända ut i sömmarna.

Under ett par månader grävde reportrarna Raffaella Lindström och Kajsa Klepke i offentliga upphandlingar, avtal och lade ett pussel av personkopplingar mellan olika bolag. Anställda på företaget vittnade om skrikande chefer, smutsiga golvmoppar och skatteskulder i miljonklassen.

Hjälp av facklig företrädare

Kleni hade flera konkurser kopplade till sig och fick hjälp av en företrädare på fackförbundet Fastighets. Granskningen kunde visa att städföretaget kunde vinna upphandlingar i kommuner genom tveksamma metoder.

– Det känns väldigt fint att bli nominerad! Vi tänker på de städare vi pratade med som var rädda, men trots det vågade berätta, säger reportrarna och fortsätter:

– Men vi vill också vara tydliga med att det här inte handlar om ett enskilt städföretag. Det är ett systemfel som går att koppla till brister i kommunernas upphandlingar, prispress och vad som kan hända när skulder förvaras i ett annat bolag, som håller sig under ytan.

Efter granskningen har branschorganisationen Almega uteslutit företaget Kleni. Flera som arbetar inom offentlig upphandling har hört av sig till reportrarna och ställt frågor om hur de kan undvika att hamna i liknande situationer. Även Riksrevisionen har uppmärksammat granskningen i sin rapport ”Arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling”.

Människomöten som berör

Handelsnytt är nominerade till priset ”Årets video” för sitt framgångsrika arbete med reels och videoteasers. Bland annat har redaktionen fångat möten med thaimassörena som ständigt får frågor om sex, när de bara vill göra sitt jobb.

– När min reporterkollega Tora Villanueva Gran kom med idén kände jag direkt att de här personerna måste läsarna få möta. Om du får höra och se dem berätta med sina egna ord kommer det verkligen att kännas i magen, säger formgivaren Niklas Wennergren.

– Kvinnorna i Respekt thai är så jäkla modiga därför kändes det viktigt att presentera dem på ett värdigt sätt. Hur det skulle gå till var min prio när jag diskuterade jobbet med vår fotograf Johan Bävman. Slutresultatet blev till och med bättre än vad jag hade vågat hoppas på. Bävman är en stjärna, säger han.

En tanke med redaktionens rörliga arbete har varit att nå nya målgrupper – unga läsare och de som inte har svenska som modersmål.

– Det blev så otroligt starka berättelser. Lyckas man skapa rätt känsla kan man träffa rätt in i folks hjärtan, säger reporter Anna Hjorth.

Prisutdelningen sker på Tidsskriftsgalan den 22 oktober.