Granskning av bluffande städbolag kan vinna pris 

Tidningarna har granskat det snabbt växande städbolaget Kleni ända ut i sömmarna. Anställda på företaget – som bland annat städat på skolor och vårdcentraler runt om i landet – vittnar om skrikande chefer och smutsiga golvmoppar.

Under ett par månader grävde reportrarna Raffaella Lindström och Kajsa Klepke i offentliga upphandlingar, avtal och la ett pussel av personkopplingar mellan olika bolag. De kunde sedan avslöja att Kleni hade flera konkurser kopplade till sig, där personalens löner och skatteskulder i mångmiljonklassen försvann upp i rök. Till sin hjälp hade bolaget en facklig företrädare på fackförbundet Fastighets – som gick företagets ärenden bakom ryggen på förbundet. En slutsats var att städföretaget använde tveksamma metoder för att kamma hem upphandlingar i kommuner.

Kan vinna prestigefullt pris

Nu är granskningen nominerad till Tidskriftspriset under kategorin ”Årets granskning”.

– Det känns väldigt fint att bli nominerad! Vi tänker på de städare vi pratade med som var rädda, men trots det vågade berätta. Men vi vill också vara tydliga med att det här inte handlar om ett enskilt städföretag. Det är ett systemfel som går att koppla till brister i kommunernas upphandlingar, prispress och vad som kan hända när skulder förvaras i ett annat bolag, som håller sig under ytan, säger reportrarna.

En granskning som fått effekter

Efter granskningen har branschorganisationen Almega uteslutit företaget Kleni. Flera som arbetar inom offentlig upphandling har hört av sig till reportrarna och ställt frågor om hur de kan undvika att hamna i liknande situationer. Även Riksrevisionen har uppmärksammat granskningen i sin rapport ”Arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling”.

Prisutdelningen sker på Tidsskriftsgalan den 22 oktober.