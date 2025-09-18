”För Arbetsförmedlingen går behov före gott samarbete”

REPLIK. Almega kritiserar i en debattext Arbetsförmedlingens beslut att inte förlänga vissa avtal inom tjänsten Steg till arbete, som riktar sig till arbetssökande med funktionsnedsättning eller ohälsa som medför nedsatt arbetsförmåga.

Vi vill vara tydliga med att vi inte säger upp något avtal, utan vi väljer att inte lösa ut optionen enligt det ömsesidigt tecknade avtalet.

Läs Almegas debattartikel här ”Varför vill Arbetsförmedlingen sumpa fungerande insatser?”

Görs bedömningar löpande

Inför att ett avtal löper ut gör vi en bedömning av hur väl insatsen möter de arbetssökandes behov i olika delar av landet.

I vissa fall förlänger vi avtalet. I andra fall bedömer vi att behoven kan tillgodoses bättre eller likvärdigt genom andra insatser i egen eller med komplement av samverkad regi.

Besluten tas för varje ort, inte genom att jämföra olika leverantörer med varandra. Almegas argument om bristande likabehandling är därför helt irrelevant.

En option köper man för att ha fullständig frihet att besluta om förlängning. Samtidigt är det självklart att leverantörer som inte får förlängda avtal är missnöjda.

Behov viktigare än gott samarbete

Sedan en tid tillbaka pågår ett arbete hos oss med att se över stödet till just den aktuella målgruppen.

Behovet är mångfacetterat och det krävs flera olika insatser för att korta tiden i arbetslöshet så mycket som möjligt.

När vi ska ta ställning till om avtalen för en insats ska förlängas är utgångspunkten alltid de arbetssökandes behov.

Och det är sant som Almega påtalar att vi har haft ett bra samarbete med lokala leverantörer.

Men enbart ett bra samarbete är inte skäl nog till att förlänga ett avtal. På vissa orter möter tjänsten helt enkelt inte de behov som målgruppen har.

Almega skriver att vi tänker utveckla arbetet i egen regi – vilket vi redan gör.

Det är samtidigt oerhört viktigt för oss att vi fortsätter vårt samarbete med andra aktörer för att få till så bra lösningar som möjligt.

Arbetsförmedlingen har framgångsrika metoder

Vi vet att det behövs en kombination av nyttjad kompetens för stöd i egen, samverkad och upphandlad regi.

Med det sagt har Arbetsförmedlingen, till skillnad från vad Almega påstår, framgångsrika metoder och arbetssätt som vi arbetar med utifrån arbetssökandes individuella behov.

Vi utvecklar också arbetsgivararbetet med fler och nära kontakter med dem som är öppna för att anställa personer som har svårare att få jobb.

Det finns såklart olika anledningar till att tjänsten inte har fungerat lika bra för alla. Vi har lärt oss mycket under tiden vi har haft tjänsten i gång och det finns saker som vi skulle ha kunnat göra annorlunda.

Det tar vi med oss i utvecklingsarbetet framåt, i god dialog med våra leverantörer och samarbetspartners.