Billerud sjösätter ett sparprogram och målet är att spara 800 miljoner kronor per år.

Det innebär att 650 personer kan få lämna sina jobb. Varslet rör hela Europa, men de allra flesta som påverkas jobbar i Sverige.

– Vi har lagt varsel på totalt 590 tjänster i Sverige, säger Pia Rosin, kommunikationsdirektör på Billerud.

Hon vill inte uppge hur många av dessa som är tjänstemän respektive arbetare i produktionen.

– Det har vi inte kommunicerat och det är också föremål för facklig förhandling, säger Pia Rosin.

Varslas på alla bruk

Varslet gäller alla fem orter i Sverige där bolaget har sina bruk, samt huvudkontoret. Billerud tillverkar pappersförpackningar i bland annat Skärblacka, Gävle och på Gruvön i Värmland.

P4 Gävleborg rapporterar att 180 anställda varslas om uppsägning på anläggningen i Gävle. Enligt tidningen NWT kommer även 160 anställda att varslas på Gruvön i Värmland.

Drabbas av amerikanska tullar

Anledningen till varslet är att det har blivit en allt tuffare konkurrenssituation i Europa, förklarar Pia Rosin. En delförklaring är att det har införts tullar till USA. Efter det väljer flera konkurrenter till Billerud att erbjuda sina produkter till europeiska kunder i stället för amerikanska.

– Vi ser inte det här som en tillfällig svacka. Vi tror att det här är ett nytt normalläge och då måste vi bli mer konkurrenskraftiga, säger Pia Rosin.

”Tufft beslut”

Nu inleds fackliga förhandlingar. Varslet väntas få effekt från början av 2026.

– Vi kommer att försöka göra det här så transparent och bra som möjligt för medarbetarna som möjligt. Det är ett tufft beslut, men det är nödvändigt för att stärka vår konkurrenskraft och ställning för framtiden, säger Pia Rosin.