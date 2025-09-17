Undersköterskorna får köksuppgifter när Region Skåne skär ned

Artikeln i korthet Servicevärdarna på Skånes Universitetssjukhus får sina arbetstider förändrade. Det innebär att undersköterskor måste ta över vissa köksuppgifter, vilket de menar leder till sämre vård för patienterna.

Undersköterskor uttrycker oro över att de kommer att bli överbelastade och att viktiga uppgifter, som att hjälpa patienter med mobilisering, inte kommer att kunna utföras effektivt.

Regionens beslut att dra ner på servicevärdarna enligt budgetkrav skapar osäkerhet kring personalens arbetsuppgifter och medför risker för smittspridning och bristande hygien. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Patrik Strand arbetar på neurologen i Malmö. Han är en av dem som påverkas när undersköterskor ska ta över delar av servicevärdarnas arbetsuppgifter från den 15 oktober.

Servicevärdarna har tidigare haft arbetstid till klockan 19 och då ansvarat för köks- och mathanteringen på avdelningarna, inklusive kvällsmaten. Nu ska de sluta klockan 16 och i stället lämna över till en undersköterska, vilket Sydsvenskan rapporterade först.

– Det innebär att en av oss undersköterskor sätts i köket i stället för att jobba i omvårdnaden. Det är ju inte läkare eller sjuksköterskor som ställer sig i köket när servicevärdarna försvinner, säger Patrik Strand.

Patrik Strand, undersköterska

Sämre vård för patienterna

På neurologen vårdas patienter som till exempel drabbats av stroke, huvudskador, som har hjärntumörer eller epilepsi. Gemensamt för patienterna är att de behöver en snabb mobilisering.

– Det är en av våra viktigaste arbetsuppgifter. Vi får upp dem till maten till exempel och ofta behöver vi vara två undersköterskor för att klara det.

Även när patienten är sängliggande behöver de vara två. För att byta blöja eller lägga om ett sår.

– Sätts en av undersköterskorna i köket på kvällen så blir man ensam kvar. Då blir patienten kvar i sängen eller så finns det risk att patienten eller undersköterskan skadar sig om man ändå försöker klara det på egen hand. Det blir psykisk stress och fysiskt tungt för oss personal och en sämre vård för patienterna, säger Patrik Strand.

”Vilka arbetsuppgifter ska vi inte göra?””

Hans kollega Zyrafete Ramosaj är huvudskyddsombud för Kommunal, och undrar vilka arbetsuppgifter arbetsgivaren menar att de inte längre ska göra?

– Redan i dag har vi en överbelastad arbetsmiljö och mellan klockan 16 och 19 gör vi undersökningar, kontroller och arbetar mycket på att få upp patienterna. Vi har inte tid för helt nya arbetsuppgifter. Det här kommer inte att fungera.

Zyrafete Ramosaj, huvudskyddsombud för Kommunal

Ser större smittorisk

Hon förklarar att smittorisk och hygien är en annan faktor som arbetsgivaren inte verkar ha tänkt på.

I dag går vårdpersonalen enligt rutinerna inte in i köket i sina arbetskläder, samma kök som de nu ska ansvara för samtidigt som de ska sköta omvårdnad.

– Vi behöver personal som kan hantera maten och som har kunskap om specialkost och annat som rör mat. Jag förstår inte varför regionen ska dra ner på servicevärdarna som kan och har kunskap om sina områden, liksom vi har om våra.

”Hålla budget” är prio

Enligt Maria Berglund, (KD) ordförande i sjukhusstyrelsen för Skånes Universitetssjukhus handlar det om att regionen behöver öka produktiviteten och att verksamhetens prio är att hålla budget.

– Vi har tittat på vilken blandning av kompetens man behöver på en avdelning för att få mest patientnytta. Då har man hellre en undersköterska mellan 16 och 19 än en servicemedarbetare.

Men förslaget innebär ju inte att servicevärdarna ersätts med undersköterskor?

– Hur man bemannar är en fråga för respektive avdelning, det är inte en politisk fråga.

25-30 servicevärdar påverkas

Förslaget ska träda i kraft den 15 oktober med start på vissa avdelningar i Malmö, men före dess ska det göras risk- och konsekvensanalys på respektive avdelning. På sikt ska förändringen gälla hela Skånes Universitetssjukhus.

I dag finns ungefär 200 servicevärdar i Malmö och Lund och regionen tror att 25-30 av dem kommer att påverkas av förslaget. Om det blir genom schemaändring, omplacering eller varsel kan regionen inte ge besked om.

Sjukhuset behöver minska med 600 personer

Skånes Universitetssjukhus har gått med rejäla underskott under flera år. Sjukhusledningen pressas av politiska beslut och krav på besparingar.

Enligt budgetunderlaget för 2026 behöver antalet anställda minskas med 600 personer, vilket motsvarar 5 procent. I pengar handlar det om nästan en halv miljard.